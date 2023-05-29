Banksy塗鴉遭「退貨」？英夫婦豪砸逾百萬清理塗鴉形容經歷如夢魘

【Banksy/塗鴉/壁畫】Banksy班克西塗鴉畫作在拍賣場屢創紀錄，如果某天免費獲得他一幅大型塗鴉，大部分人可能會認為是天降大禮。早前一對英國夫婦就發現Banksy在自己家外墻留下巨大海鷗塗鴉，卻表示這個經歷如同夢魘，還決定花大價錢把塗鴉移除？



Banksy在英國東部小鎮留下的海鷗塗鴉（Getty Images）

事件源於2021年8月，當時Garry Coutts和Gokean Coutts夫婦從租客口中得知他們在英國東部的物業外墻被立起棚架，最初以為是當地市政局對煙囪進行維修，後來才發現是著名塗鴉藝術家Banksy在他們外墻留下舉行海鷗塗鴉，為藝術家「Great British Spraycation」系列其中一幅作品。

Banksy這幅海鷗作品高六米，幾乎佔據物業向街整面墻，估值約300萬英鎊，自然讓樓價大升，卻為夫婦二人帶來不少意想不到麻煩事。作品迅速成為當地熱點，不少Banksy粉絲專門到場排隊以求一睹真跡，而當地市政局更表示可能會就塗鴉頒布文物保護令，要求業主夫婦對塗鴉進行維護，但需要其自行承擔每年四萬英鎊（約386,616港元）相關費用。

作品引來不少不法分子，不僅有人嘗試刮下其中一部分在網上兜售，還有人嘗試帶走棚架，或是在作品上蓋上白色顏料毀壞作品。為了保護塗鴉，業主不得不另請保安凌晨看守作品。他表示：「一開始，這明顯是件好事，但隨著事態發展，已經為我們帶來極大壓力。我不清楚Banksy是否意識到，（在外墻留下塗鴉）會為業主帶來意想不到後果。如果我們可以倒轉時間，我們會的。」

外墻清拆現場（資料圖片）

飽受兩年困擾後，Coutts夫婦決定在今年四月開始移除外墻壁畫，並在近日徹底清除塗鴉。由於外墻重達50,000磅，需要在外墻加上12層樹脂、玻璃纖維以及5噸鋼筋，工程繁瑣，移除費用達20萬英鎊（約1,932,903港元）。當事人希望事後能售出作品以補償相關費用，並表示將在原址補上仿作，但不少當地居民對此大歎惋惜，更有人指Banksy畫作「被他們從鎮上偷走」。

不知讀者遇到天降大作，又會如何處理？