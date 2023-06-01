當宮崎駿遇上香港動畫人盧子英　在吉卜力詳談的下午聊了什麼？

【藝文編按】日本國寶級動畫大師宮崎駿名字家傳戶曉，《天空之城》、《千與千尋》等作品在日本國內外大受歡迎，讓他成為業界傳奇。他早前宣佈今年七月上映作品《你想活出怎樣的人生》將會是其職業終曲，在動畫上映之際，我們不妨回顧在1985年吉卜力工作室成立之初，製作第一部作品《天空之城》的創作歷程。



本文取自非凡出版《動漫摘星錄》，編者盧子英是香港資深動畫人，自七十年代起多次出訪日本，親炙多位當代日本動漫畫大師。文章由從他第一身角度述說他與宮崎駿的幾度相遇，從《風之谷》祝捷派對到《天空之城》創作後不久，十足一節動畫歷史課。為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。



《風之谷》（圖片來源：非凡出版《動漫摘星錄》）

+ 1

首度與宮崎駿聊天

派對出席者約一百人，舉目所見，多屬相關的製作人員，以及業界名人，絕對星光熠熠，包括高畑勳、著名的作畫監督小松原一男：「界內高手，能精確模仿不同畫師的筆法」、動畫設計師金田伊功：「處理動作場面極富風格，變化多端，節奏感強」，還有《 Animage》雜誌的總編輯鈴木敏夫，至於大會司儀則由影片主題曲主唱者安田成美擔任。此外，尚有插畫家森康二，而執導動畫《收穫星的小子們》（うる星やつら，港譯：山Ｔ女福星）的押井守也現身會場，是日作客，僅安坐一側，子英趁機會與他聊天。

《風之谷》的作畫，監督小松原一男，他也是香港動畫《小倩》的作畫。（圖片來源：《動漫摘星錄》）

宮崎自然是亮點所在，與其他製作人員輪流站台講話。及後，子英在小野協助下，與這位心儀的名家聊天，有來有往，零零碎碎的談了不少：「宮崎很友善，亦相當健談，對於創作及動畫製作，都有自己的一套想法，亦很樂意分享。當然，受場合所限，只是淺談，不算深入，但首度碰面的氣氛怡然，我很享受。」

子英走訪動漫作者的流程相若，今次帶來宮崎一本彩色畫冊請他簽名留念。是次同場見到眾多《風之谷》的製作人員，機會難逢，也請各人一一簽名留念。派對結束時，與會者皆獲贈精美的洋傘，由於帶備的畫冊屬小號裝，空間不多，僅夠簽名，他忽發奇想，請宮崎在包裝盒揮筆，他亦樂成其願，繪下《風之谷》女主角娜烏西卡（ナウシカ）的頭像。

慶功宴中，出席的除主角宮崎駿外，還有高畑勳，負責音樂的久石讓和安田成美等等，基本上《風之谷》的有關人士都在場。（圖片來源：《動漫摘星錄》）

那段期間，東京個別戲院以「連環場」模式重映《雷朋三世》及《風之谷》，子英欣喜能跳出錄影帶的影像框限：「那是我首次在大銀幕觀看《風之谷》，更為震撼，這次可說是『風之谷之旅』，同時獲悉宮崎正埋首製作《天空之城》。」

這年年中，宮崎的製作團隊出現變動，隨後吉卜力工作室成立。子英渴望已久的《天空之城》亦順利於一九八六年推出，各路傳來的皆盡喜訊，指影片的製作出色，受觀眾熱捧，教人充滿期待。子英再次從日本購入錄影帶，舉辦自家的首映禮，招待動畫迷友好：「看罷，感覺影片真的很厲害！」

《動漫摘星錄》書封

書名：動漫摘星錄

作者：盧子英 黃夏柏

出版商：非凡出版



在吉卜力面見詳談

宮崎組織了新公司，找到新的投資者，《天空之城》的規模、製作更上一層樓：「延續了他的風格，內容更豐富，每個段落都做得很細緻，人物造型特出，色彩悅目，無論題材、畫面皆超越了其他導演的作品。宮崎作品的題材並不艱澀，細味下餘韻無窮。」

珍貴的《 天空之城 》動畫膠片 ，子英的珍藏 。 （圖片來源：《動漫摘星錄》）

自己以至其他畫迷都深覺是佳作，子英也希望普羅觀眾能一睹：「可惜香港的外語片市場完全沒有消息會發行這部片，我只能一直爭取。」期間他計劃替香港的雜誌訪問宮崎，於是透過小野聯絡：「非常順利，一經聯繫即約定！」

一九八六年九月的一個午後，他前赴位於吉祥寺的吉卜力工作室。抵達時宮崎正與工作人員開會，等候約半小時，他出現了。上一回見面已是一年半之前的事：「他仍記得我！他的英語並不流利，幸好小野在旁協助翻譯。」除了談動畫創作，宮崎更分享了對日本社會情況的一些觀點，當然，關於《天空之城》的種種是焦點所在。

（《天空之城》劇照）

如子英的觀察，《天》片結合了眾多創新的嘗試，宮崎在訪問中如是說：「這一次有很多特別的設計是以前從未試過的。例如構圖方面，由於城浮於空中，地平線不見了，構圖也由橫線為主變成以垂直線為主。用了很多影機運動來表達；雲的表現也是多彩多姿的，可以說各種可能性都出現了。」

過程中，宮崎披露了當時的新動向，就是與押井守合作新片，由他原作、編劇及監製，對方執導。子英不禁回想前一年的《風之谷》派對上，押井守翩然現身，或許就是商議這項合作計劃。時空一轉，三十年過去，這部當年暫名《ANKAR》的冒險故事動畫，樓梯響已消散多時，至今僅屬構想，從未見這作品面世。

宮崎駿與年青的押井守。（圖片來源：《動漫摘星錄》）

午後韶光，匆匆流逝，訪問連同翻譯僅歷時約一句鐘，但能夠與宮崎面對面的細談，絕對是一個難忘的下午。

等候新作．期望再見

子英一直協助香港國際電影節挑選動畫影片，一九八七年成功引進《天空之城》及《風之谷》參展首映，及後更獲安樂影片公司發行到正式的戲院公映，但放映的次序剛好與製作的先後調轉，《天》片於一九八七年暑假公映，《風》片則遲至一九八八年二月十二日才放映， 卻屬於農曆新年的節日檔期，足見發行公司的重視。

（《風之谷》劇照）

此後，安樂影片公司亦加強了發行日本動畫，宮崎往後的每一部長篇動畫電影，基本上都獲發行到主流院線公映，他的名字在香港愈見家喻戶曉。在《天》片正式公映時，發行公司安排宮崎來港協助宣傳，並於沙田新城市廣場出席抽獎活動，這一次子英也特意前來與他聚舊，也做了短訪。

八、九十年代之交，子英欣慶隨着宮崎幾部作品公映時，有機會與他見面、聊天。直至二〇一三年《風起了》在港放映，該片當時被稱為宮崎的壓卷作，他亦應邀重臨香港，可惜時間安排不到，子英與他未能一聚。

宮崎駿於 1987 年訪港，特別為海報簽名留念。（圖片來源：《動漫摘星錄》）

多年來有過數面之緣，雖不多，總歸難得。由當刻起，直至今天，宮崎已晉身殿堂，成就獲國際肯定，二〇〇一年推出的《千與千尋》更先後摘下柏林影展金熊獎及奧斯卡最佳動畫長片。他一度退下前沿崗位，加上為人相當低調，要與他再碰面， 談何容易：「幸好他還沒有退休，亦將會執導新作。縱然對於他的創作心態已很了解，但他始終是日本最具代表性的動畫創作者，希望能與他再見面。」子英由衷希冀。

宮崎駿（1941~ ）

宮崎駿（圖片來源：《動漫摘星錄》）

無可否認，要認識日本動畫，宮崎駿是第一個要知道的名字。



從動畫師開始做起，宮崎駿清楚每一個動畫製作的細節，從而在管理上採用了最優秀的人才，亦以最有效的動畫技法去表現最出色的效果，看他的作品不單是娛樂，而且是學習。 我作為動畫製作人，從初次接觸他的作品已察覺他與眾不同之處， 尤其在動畫的敘事手法、取材和角色的塑造，至跟他有交談機會，更佩服他對於動畫這媒體的偉大抱負。 到目前為止的十一部長片，每一部都起碼可以看兩遍以上，而《風之谷》與《天空之城》兩部，我自己就看了過百次，仍然有再看的衝動。



（本文獲非凡出版授權轉載，圖片由非凡出版提供。標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）