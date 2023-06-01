專訪獲村上隆青睞日本藝術家　牧田純香港首次個展｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星】藝術品的價值，除了當中所蘊含的美學之外，還有藝術家所注入觸動人心的情感，不只是孤芳自賞的作品，還可以與觀眾產生共鳴。最近一位來自日本的藝術家牧田純來港舉行展覽，是藝術家在香港的首次個展，作品盛載著細膩的感情，治療人心的畫風為觀眾慰藉心靈。



牧田純（鄭子峰 攝）

牧田純（Jun Makita）出生於1980年，生於新潟，長於大阪，畫作展現的細膩情感，源自於其成長背景及與家人的相處時光。畫作中的風光山水、海洋與天空，是他兒時在新潟最常見到的景象。「新潟以產米而聞名，我最喜歡這裡的海和星空，成長階段父母帶我到大阪生活，祖父母則留在新潟。由於大阪的生活節奏急速，城市總是在興建與重建，繁華的景象反而令我不太習慣，所以一直很想念在新瀉的時光。」是次展覽主題為《夏季狂想曲》，是圍繞家鄉的夏天回憶，新潟成為了藝術家尋求精神和情感安慰的地方，可以盡情玩樂，與家人隨意待在海水浴之中，與表兄弟一起玩沙灘球，一生人不會成為孩子兩次，這些回憶代表了一種愛的語言。

《LET'S GO SWIMMING IN THE SKY》, 2023（圖片來源：Gallery Ascend）

關於牧田純的藝術生涯，是始源於一次前往東京，偶爾間見到著名日本藝術家村上隆舉行畫展，令他深有感受，感覺到自己可能也可以透過藝術展現出內心的模樣，於是開始自學繪畫。一年之後，他的作品受到村上隆的青睞，對方更買下了作品，令他深受鼓舞。於2002年，首次參加由村上隆主辦的「GEISAI」（藝祭），並於2003年獲得日比野克彥藝術獎。

牧田純：「選擇可愛的畫風，在作畫時可以治癒自己」（鄭子峰 攝）

牧田純主要以動物和大自然為創作題材，除了是他的創作主要受大自然所啟發，亦因為他並不想以人為繪畫對象。創作的主角為何經常是熊與兔子？「當我下筆時，便自然而然地畫出了這兩種動物⋯⋯」動物的眼神當中流露出天真純潔與寂寞的情緒，作畫無疑是對於藝術家一種情感宣洩的媒介。「選擇可愛的畫風，在作畫時可以治癒自己，每個人心中都有一個心靈的空洞，會有寂寞的心情，透過作品，我們可以互相依靠。」

牧田純（鄭子峰 攝）

每個人心中都有一個心靈的空洞，會有寂寞的心情，透過作品，我們可以互相依靠。 牧田純

牧田純的作品並不複雜，但卻巧妙地將細膩的情緒表現在角色的微表情和眼神之中，與觀眾有所交流，展場上展現出舒服柔和的氛圍，一旦與畫作對望則會感受到絲絲的寂寞之情，原來負面的感情，也可以從容面對。「作畫時可以回憶起與祖父生活的時光，祖父於3年前離世，在懷緬的同時，創作亦是一個鼓勵自己的良方。」

除了舉行個展之外，牧田純是次還與CASETiFY聯乘合作推出同系列的手機配件，可於銅鑼灣CASETiFY STUDiO欣賞到其畫作及配件作品，是為藝術家的首次嘗試，挑戰在於將作品融入設計，當中要改變、拼貼已有的作品，是需要很大的勇氣和突破，但亦從中感受到另一種創作的自由。了解過藝術家的心路歷程，人生最大的挑戰莫過於成長，我們都嚮往童年，但總不能原地踏步，藝術家找到了藝術創作這個出口，將情緒和內心感受得以轉化，相信我們也能找到屬於自己的獨有方式。

牧田純《夏季狂想曲》個人展覽

地址：Gallery Ascend（香港黃竹坑香葉道43號The Arca 8樓B室）



日期：即日起至6月24日

