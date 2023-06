專訪獲村上隆青睞日本藝術家　牧田純香港首次個展｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星】藝術品的價值,除了當中所蘊含的美學之外,還有藝術家所注入觸動人心的情感,不只是孤芳自賞的作品,還可以與觀眾產生共鳴。最近一位來自日本的藝術家牧田純來港舉行展覽,是藝術家在香港的首次個展,作品盛載著細膩的感情,治療人心的畫風為觀眾慰藉心靈。



牧田純(Jun Makita)出生於1980年,生於新潟,長於大阪,畫作展現的細膩情感,源自於其成長背景及與家人的相處時光。畫作中的風光山水、海洋與天空,是他兒時在新潟最常見到的景象。「新潟以產米而聞名,我最喜歡這裡的海和星空,成長階段父母帶我到大阪生活,祖父母則留在新潟。由於大阪的生活節奏急速,城市總是在興建與重建,繁華的景象反而令我不太習慣,所以一直很想念在新瀉的時光。」是次展覽主題為《夏季狂想曲》,是圍繞家鄉的夏天回憶,新潟成為了藝術家尋求精神和情感安慰的地方,可以盡情玩樂,與家人隨意待在海水浴之中,與表兄弟一起玩沙灘球,一生人不會成為孩子兩次,這些回憶代表了一種愛的語言。

《LET'S GO SWIMMING IN THE SKY》, 2023(圖片來源:Gallery Ascend)