花樣年華、英雄本色變成「花生形臉」　專訪日本人氣畫家Jun Oson

【展覽/日本/藝術/Jun Oson/ 港產片】對於從未來過香港的人來說，香港到底是怎樣一座城市？日本著名Pop Art藝術家Jun Oson以《花樣年華》、《英雄本色》和《回魂夜》等一系列80至00年代經典港產片為靈感，同時取材香港繁華夜景，以一連15張作品描繪出藝術家腦海中香港輪廓。



既然從未來過香港，那麼Jun Oson是以什麼視角開始創作？



Jun Oson個人作品展《形形色色》（攝：鄭子峰）

Jun Oson個人作品展《形形色色》（攝：鄭子峰）

若是對日本各種資訊有興趣，大概都會曾經接觸Jun Oson作品。他曾與Beams、New Balance等品牌合作，替星野源創作周邊動漫形象、畫了不少唱片書籍封面、甚至幫過NHK製作動漫，可以說是無處不在。

他作品特色鮮明，人物帶著圓碌碌「花生形臉」、色彩配搭搶眼、畫作中各色人物混雜，骷髏人和西裝男子可以同時出現，玩味十足，大概看過一次便難以忘記。

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他筆下角色儼然是一種個人標記，原來受到不少藝術家影響：「我一直很喜歡James Jarvis，他最有名就是一個圓滾滾球形角色。所以剛開始進行個人創作時，用很多方法研究了他技法，但始終覺得創作方法不能完全一樣，所以一直研究思考，在慢慢發展出現在這個花生形狀角色臉孔。《龍珠》作者鳥山明和KAWS對我影響也很大。」

這次Jun Oson受邀到香港舉行個展，一共創作15幅全新作品。藝術家展覽前從未來過香港，那麼他是如何創作出一系列香港主題作品？他笑言，全靠「狂看」《花樣年華》、《英雄本色》、《 國產凌凌漆 》和《 回魂夜 》等80至00年代香港電影，但要篩選出合適作品就得花一些功夫：「主要是想在設定上找到一些有特色、有個性的電影，就以《花樣年華》來說，我一開始看就被其世界觀吸引，（這種電影）以創作角度來說會比較容易。」

Jun Oson個人作品展《形形色色》（攝：鄭子峰）

Jun Oson個人作品展《形形色色》（攝：鄭子峰）

其中一些作品是直接取材電影經典場景，像是莫文蔚在《回魂夜》中抱著盆栽、周星馳在《國產凌凌漆》叼著紅玫瑰出現，作品和電影對照充滿樂趣；但有些作品卻難以直接對上某部電影，藝術家透露是電影和自己筆下角色融合產物：「我一邊畫一邊想——當自己原創角色在電影中登場會如何？譬如這一幅旗袍女子，其實是將我自己常畫女性角色放到《花樣年華》環境中。因為這次主題偏向90年代香港電影，雖然是原創角色，但會用上一些90年代元素，譬如有線電話，服裝也盡量復古。」

展覽另一主題則是香港五光十色霓虹夜景，他透露：「我一直對香港印象就是——香港等於夜景。所以一開始就知道會用這個主題。」在這些作品中，畫作人物有著各種膚色，甚至怪獸、機械人、骷髏人穿插其中，他坦言是因為自己一直嚮往「多元社會」：「對於我來說，不同人共存這件事對我來說很有趣。在日本有一種說法：『在日本就只有日本的人和事。』但在香港就看到很多不同面向的人生活在一起，我覺得是一種好事 ，也是我一個憧憬。」

《形形色色》展覽將一直舉行至6月18日，有興趣的讀者不妨到現場親身觀看，也可以到藝術家官網以及Instagram了解更多。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：Jun Oson 個人作品展《形形色色》＠海港城

地點：海港城美術館 (海港城海洋中心二階207號舖)

日期：即日至6月18日

