日本設計｜北海道最窮困村落致富重生　年產萬噸廢料轉化美學單品

【日本設計】香港人最愛的旅遊熱點日本，現今仍存在很多祟尚自然、趨向原始生活的古舊村落，雖然面臨人口老化、年輕人流失等問題，但有些村落卻可以從中找到自己的生存之道。



於日本最北端的北海道有一條「猿拂村」（猿払村），因為位置偏遠加上鐵路已停駛，曾經人跡罕至只有當地居民生活，亦是日本最窮困的村落，但直到一次的人均年收入調查結果顯示，猿拂村居民的年收入竟然高達620萬日元，一躍成為日本首十位最富裕的地區，甚至比東京的富人區還要高。



猿拂村近年以盛產扇貝而聞名，產量更是日本第一（圖片來源：HOTAMET）

猿拂村近年因為經濟大翻身而慢慢為人所熟悉，居民數量約為3,000人，這裡佔地590平方公里，當中多達八成以上是森林和原野，上世紀主要經營林業和礦業，但因為產業一度式微令當地居民生活陷入難關，甚至成為日本最窮困之地。現時主要經營漁業和奶牛養殖業，並以盛產扇貝聞名，產量更是日本第一，令居民生活重燃起來。由於北海道有著適合的水溫讓扇貝可以生長得又大又厚，口感極佳所以深受歡迎。

作為日本一大漁業重鎮，原來猿拂村每年產生的漁業廢物亦多得驚人（圖片來源：HOTAMET）

貝殼廢料高達數萬噸，假若處理不當很快就會令環境問題響起警號（圖片來源：HOTAMET）

取之自然、用於自然，猿拂村深明這個道理，雖然覓得致富之道當然也不能破壞環境，近年當地將漁業再度轉型，透過設計思維注入傳統產業，因此再受到廣泛的關注。作為日本一大漁業重鎮，原來猿拂村每年產生的漁業廢物亦多得驚人，光是需要處理的貝殼已高達數萬噸，如果處理不當很快就會令環境問題響起警號。有見及此，猿拂村特意與日本第二大的廣告公司HAKUHODO以及甲子化學工業 （Koushi Chemical Industry）合作，想出一套方案將廢物再利用，並成立了名為「HOTAMET」的公司推出了注目貝殼形安全帽。

安全帽對於當地居民及產業有廣泛用途，例如是漁民和工人工作時的必要工具（圖片來源：HOTAMET）

安全帽外型設計成流線型，亦可作為單車頭盔之用（圖片來源：HOTAMET）

安全帽對於當地居民及產業有廣泛用途，是漁民和工人工作時的必要工具，安全帽設計成流線型，亦可作為單車頭盔之用，簡約的設計符合日本美學準則，設有珊瑚白、奶油沙、深黑色、海藍色以及日落粉紅五種顏色可供選擇，顏色均來自天然礦物，貼近貝殼的自然色調。安全帽仿照貝殼造型，不僅是外型特色，更是符合仿生學的作品，原來貝殼輪廓可以提升三成以上的硬度，並能達到輕量化，每頂僅有400克。

安全帽外觀仿照貝殼造型，不僅是外型特色，更是符合仿生學的作品（圖片來源：HOTAMET）

安全帽的材質是主要來自貝殼的新型合成物，利用了貝殼中含有的大量碳酸鈣混合回收塑料研發出來的「Shellstic」，有著高耐用度而且生產簡易，只需將貝殼加熱殺菌再磨成粉末便可取得碳酸鈣，比起一般完全利用塑料製成的安全帽減少三成以上的碳排放，因使用壽命完結後還可以回收物料重新再用。Shellstic的作用不僅可以用來製作安全帽，現時HOTAMET還在持續開發這種物料，將來有潛質用於建築之上。

簡約的設計符合日本美學準則，設有珊瑚白、奶油沙、深黑色、海藍色以及日落粉紅五種顏色可供選擇（圖片來源：HOTAMET）