全球10大音樂之都　古典音樂流行音樂傳統音樂鄉村音樂包羅萬象

不論哪個城市、規模大小，都一定存在某種音樂文化，音樂始終與社會分不開。

但我們也不能否認，有些城市就是更具音樂底蘊。那些迴盪在公共空間的音樂，與人和建築一樣是構成城市景色的要素，要是少了音樂，這些城市將風雲變色。



從令人怦然心動的柏林夜店、到巴西里約的森巴律動和墨爾本的現場演出文化，一起來認識全球十大音樂之都。

全球10大音樂之都，除了古典音樂家搖籃奧地利維也納、K-POP發源地韓國首爾外，還有這些地方！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

全球10大音樂之都 德國柏林Techno夜店 古典音樂重鎮維也納（01製圖）

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德國柏林Berlin：新舊文化的匯集地

在德國首都柏林，新舊文化交織共融，十分迷人。他們不吝於展示歷史，將城市過往遺跡精彩融入現代文化。

這點在音樂場景最為鮮明。柏林素以Techno和House夜店聞名，讓無數人趨之若鶩，但它對於古典音樂也並未遺忘。18世紀時，眾多知名作曲家以柏林為根據地；柏林愛樂（Berlin Philharmonic）至今也還是全球最富盛名的交響樂團。

愛爾蘭都柏林Dublin：近距離感受的音樂場

僅有百萬人口的都柏林，是這份名單上最小的城市，但這反倒讓它具備的音樂傳統更為耀眼。

雖然這裡可以找到各種音樂類型，但傳統音樂八成還是觀光客的最愛，他們在酒吧和舞廳裡沉浸於提琴、木吉他、風笛的近距離音樂演出中，當地人稱之為「音樂場」。

都柏林另一項特色，是主要街道一天到晚都有精彩的街頭藝人表演。享譽國際的樂團U2，還有手創樂團（The Script）、柯達線樂團（Kodaline）、德莫特肯尼迪（Dermot Kennedy）這些現今當紅炸子雞，也都曾經是都柏林的街頭藝人。

古巴哈瓦那Havana：音樂風格的大熔爐

哈瓦那可說是文化和音樂的世外桃源，在熙來攘往的街上，可以聽見每間酒吧舞廳流洩而出的歌曲，這麼說絕不誇張。

古巴從很久以前就受到不同文化的影響，這也反映在他們的音樂裡，最明顯的是來自非洲和西班牙的歡快聲響。

古巴因此形成十分獨特、節奏鮮明的音樂風格。這座島國的音樂類型相當多元，包括曼波、古巴特色的爵士樂以及當地傳統的Habanera與Charanga等風格。

英國倫敦London：包羅萬象，無奇不有

倫敦出身的知名音樂人多的是，隨便舉例就有皇后樂團（Queen）、平克佛洛伊德（Pink Floyd）、大衛寶兒（David Bowie）、艾頓莊（Elton John）、愛黛兒（Adele）、艾美懷恩豪斯（Amy Winehouse）。難怪渴望在英國音樂圈出頭的音樂人都聚集於此。

從小舞廳、古典音樂廳到大型體育場，只要音樂人和樂迷想要，倫敦應有盡有，且無論週間週末都有無數音樂活動。

澳洲墨爾本Melbourne：多到看不完的現場表演

位於澳洲東南岸的墨爾本，是新晉藝人和音樂家的集散地。這裡的音樂場景生氣蓬勃，大家都在嘗試將各種風格與聲響融合出獨特新意。墨爾本眾多音樂場館裡或街道上，可以聽見流行、龐克、電子、獨立等各種類型，整座城市街頭都不乏展現才華的各類藝人。

此外，以人口密度而言，墨爾本還有全球最多的音樂場館和演出活動，這也說明了它的音樂與文化多麼密不可分。

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美國納許維爾Nashville：鄉村音樂傳奇

納許維爾外號「美國音樂之城」，具體來說，它是鄉村音樂的故鄉。

想要一展抱負的鄉村音樂明星在這座城市齊聚一堂，每個都希望都在大奧普裡劇院（Grand Ole Opry）或青鳥咖啡（Bluebird Café）等眾多傳奇音樂場館表演。桃莉芭頓（Dolly Parton）、葛斯布魯克斯（Garth Brooks）、提姆麥克羅（Tim McGraw）等無數鄉村音樂傳奇人物皆視納許維爾為家。

儘管納許維爾是鄉村音樂的故鄉，這座城市依然不乏其他音樂類型。流行巨星凱莎（Kesha）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、泰勒絲（Taylor Swift）、龐克樂團帕拉摩爾（Paramore），都是從納許維爾發跡。

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巴西里約Rio de Janeiro：歡快節奏

里約是巴西的音樂中心，其熱鬧的夜生活舉世無雙。這座城市產出大量的Bossa Nova，這是一種從森巴衍伸出來、節奏特殊的音樂，在每年嘉年華慶典上都會聽見。

巴西揉合了非洲、歐洲和原住民的文化，這也反映在他們的音樂裡，形成多種節奏與風格。在當地的酒吧和舞廳裡，除了巴西招牌的節奏之外，最常聽到的還有嘻哈、浩室與靈魂樂。不少音樂人都在這些經典音樂類型中融入傳統巴西節奏，讓里約充滿各種實驗之聲。

韓國首爾Seoul：不只是K-POP

韓國最出名的就是K-Pop──即結合傳統韓國文化與流行、嘻哈、R&B等元素的流行音樂。

K-Pop是一個巨大的產業，由於K-Pop藝人一個個躍上世界舞台，讓這項次文化為世人所知，而首爾正位於K-Pop的正中央。事實上，有一座K-Pop專用的大型演出場館於2024年已開幕，讓首爾更加成為K-Pop粉絲必定前往朝聖的城市。

不過首爾的獨立音樂場景也相當蓬勃，可說是各種音樂類型風格應有盡有。

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日本東京Tokyo：百般混搭

一提起東京，最先想到的不見得是音樂，但這座容納2000萬人的都市也很值得樂迷一探究竟。這裡最具代表性的是流行音樂，出產不少流行天王天后，包括卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu）和宇多田光。

此外，東京十分重視古典樂，著名的東京歌劇場即是明證，還有無數燈光美、氣氛佳的古典音樂咖啡館。

至於地下音樂場景又如何呢？同樣相當興盛，混合了搖滾、龐克、爵士、嘻哈等類型，各有專屬的小型演出場地。

奧地利維也納Vienna：古典音樂之最

在18和19世紀，維也納是古典音樂的要地。它造就了不少留名青史的偉大作曲家，是約翰史特勞斯（Johann Strauss）和舒伯特（Franz Schubert）的出生地，也是莫札特（Mozart）與貝多芬（Beethoven）人生的第二故鄉。

即使在數個世紀之後，這座奧地利城市依然是所有古典音樂的重鎮。這裡幾乎每天都有古典音樂會舉行，而維也納愛樂（Vienna Philharmonic）也名列最傑出的交響樂團之林。

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