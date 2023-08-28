一個「白噪音」讓Spotify一年少賺3,500萬美元　還惹音樂人不爽

Spotify認為「白噪音」導致他們一年少賺高達3,500萬美元傳出一度考慮禁止，而音樂產業也對能輕鬆收穫播放、稱不上音樂的內容的白噪音感到反彈。



海浪聲、風聲、雨聲到熙來攘往的都市環境音、蟲鳴鳥叫，各種稱不上音樂的「白噪音」已經隱隱在串流影音產業裡占有一席之地，Spotify的內部文件就估計，白噪音讓他們少賺了3,800萬美元，甚至一度考慮限制或禁止這種內容在平台上的曝光。

儘管Spotify擁有高達5億用戶，最新一季虧損卻達到3億歐元，如何將廣大的用戶轉化成獲利，毫無疑問是他們近年的重要目標，而「白噪音」就被認為是影響他們獲利的一大因素。

白噪音讓Spotify一年少賺12億元？

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根據《彭博社》報導，他們看到的一份Spotify內部文件中提到，白噪音和環境音的Podcast每日收聽時長已經高達300萬個小時。會有如此驚人的數字，與Spotify推動Podacst節目等非音樂內容的方向有關，連帶讓白噪音獲得了龐大的聽眾。

該文件中指出，Spotify應該考慮將白噪音從談話節目的推播中去除，甚至未來禁止用戶上傳白噪音，並重新將聽眾導向對Spotify更有價值的類似節目，估計可為Spotify創造3,500萬美元的年度利潤。

對於這個揭露，Spotify也坦然承認公司內部的確有過這些討論，但強調這些提案並沒有成真，「我們的平台依舊提供白噪音Podcast。」

Spotify在2019年斥資3億歐元收購Podcast網路Gimlet、Anchor，正式進軍了Podcast業務，希望為除了音樂以外同樣有價值的聲音創作提供一個找到聽眾的平台，然而意想不到的是，透過這個平台成功的不只是Podcast創作者，還包括白噪音。

《彭博社》曾估計，這些白噪音創作者可透過Spotify投放的廣告分紅每月獲得約1.8萬美元收入。用戶可能在工作或睡眠時循環播放數小時的白噪音，進而創造龐大的分紅。不過報導中沒提到Spotify認為比白噪音更多金的聲音內容究竟是什麼。

雖然Spotify表示他們會繼續提供白噪音，但有用戶在社群平台Reddit上指出，他曾發現某些白噪音Podcast無故從帳號中消失，且不只一位用戶注意到這個問題。也有白噪音創作者向媒體透露，今年他們的節目已經突然從平台上消失兩次，第一次持續了三週，第二次也長達10天，導致他們損失上萬次的下載。

對此，Spotify則表示，他們沒辦法透露特定Podcast的狀況，僅聲稱有時候是他們在進行某些測試，並且會一一與創作者聯繫。

收錄環境音就能輕鬆獲得大量播放，音樂產業對分潤機制不滿

而Spotify曾有意對白噪音出手的消息，或許一定程度上反應了目前音樂產業與這種聲音內容之間的矛盾。

白噪音吸引大量聽眾的情況，早已經引發音樂產業的關注。白噪音的製作非常簡單，卻可以輕易得到觀眾多次播放，許多嘔心瀝血花費漫長歲月撰寫的歌曲，很可能播放次數還不如幾小時的雨聲，自然容易讓音樂創作者、唱片公司感到不平衡。

白噪音的創作遠比各種音樂、歌曲簡單。「製作這些（聲音）比撰寫一首實際的歌曲要簡單得多。」Sleep Jar執行長施瓦布（Nick Schwab）坦承，只要有合適軟體製作白噪音可說輕而易舉，該公司每月為600萬用戶提供各種類型的白噪音，獲得大量希望在工作時專注，或者安穩入睡的人們使用。

而且人們聆聽歌曲與白噪音的場景不同，也影響了兩者的播放時長。假如用戶播放白噪音幫助入眠，一部長度90秒的白噪音影片可以在7小時的睡眠時間裡重複播放280次、8小時就是320次，這也是為何目前Spotify上最受歡迎的白噪音之一《Clean White Noise – Loopable With No Fade》播放次數能夠突破13億次。

以Spotify每1,000次播放約3至5美元的版權費用來看，估計這首人氣白噪音可創造400萬到600萬不等的收入。

而由於目前串流媒體的分潤機制，白噪音的壯大意謂著擠壓到音樂家與歌手的獲利空間。包括Spotify、Apple Music在內，目前主流的串流音樂平台都是撥出一筆總預算，然後分配給唱片公司、發行商、歌手、創作者，當白噪音吃掉其中一塊餅時，分配給其他人的金額自然減少。

「這只會將資金從有文化價值的音樂吸走，因為所有資金都是來自同一個池。」BrokenRecord創辦人格雷（Tom Gray）表示，只要如何對待聲音與音樂的問題沒有解決，這種狀況就會持續下去。BrokenRecord是為音樂創造者爭取更多串流音樂收入而成立的運動。

華納音樂集團執行長金奇爾（Robert Kyncl）也發表過類似的看法，他在今年5月的財報會議上指出，串流音樂平台對所有內容的版權費用一視同仁是不合理的作法，「在體育領域，LBJ能獲得比隊友更多的收入，並不是因為他每天打球時間更長。」

他想說的便是白噪音能獲得和音樂同等收入的情況。「紅髮艾德（Ed Sheeran）的一首歌不可能和屋頂上的雨滴聲相同價值。」金奇爾指出。

Spotify曾經表示，他們不會對用戶選擇收聽的內容發表評論，僅聲稱用戶在不同的場合會需要不同的內容，而他們會向這些內容的所有者支付費用。但即使將白噪音從目前版權資金池中獨立出來，聽眾的時間是有限的，只要藉著各種環境聲響集中精神、安穩入眠的風潮沒有退去，音樂產業的利潤終究要被分一杯羹。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】