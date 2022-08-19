播放音樂會損壞硬碟？ 這歌能產生共振導致電腦損壞並非偶然現象
撰文：中關村在線
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大家都知道珍納·積遜（Janet Jackson）為已故流行天王米高·積遜（Michael Jackson）最為寵愛的妹妹，不過，相比於她的哥哥，珍納·積遜為大家熟知的歌曲並不多。
不過近日，她的一首名曲《Rhythm Nation》可謂是相當有名，因為播放了這首歌後，電腦會直接宕機，不僅如此，周圍的電腦也多有損壞。
播放珍納·積遜的《Rhythm Nation》會令電腦死機，甚至令硬碟損壞。
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經過調查，確定是歌曲與硬盤產生共振導致電腦損壞，而且只要是該型號硬盤屢試屢中。
共振並不稀奇，只是歌曲能與硬盤共振也算得上奇聞了，這可能與珍納·積遜名曲《Rhythm Nation》的特有音律有着一定的關係。
對於屏幕前的你敢用你的電腦嘗試下播放這首神曲嗎？
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