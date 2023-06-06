關於宮崎駿《你想活出怎樣的人生》你要知道的是⋯傳承的告別作

【宮崎駿】影響宮崎駿一生的著作《你想活出怎樣的人生》改篇動畫即將於7月14日在日本上映，自從2013年推出《風起了》之後，這位大師曾宣布引退，怎料在2017年釋出《你想活出怎樣的人生》的製作消息，時隔十年再度可以欣賞到「宮崎駿」這個品牌的出品，相信粉絲們都不太介意他是否出爾反爾，而且了解過作品的創作背景之後，才知道這的確是一部值得作為告別作的禮物。



《你想活出怎樣的人生》電影海報（圖片來源：吉卜力工作室）

現年82歲之高齡的宮崎駿，堅持製作人生最後一部電影，背後定必有重大的意義。是次為吉卜力工作室史上最大規模的製作，動用了60位動畫師協作，一個月還只能製作一分鐘的內容。不過，這部大作在下個月推出，至今仍未能見到相關的宣傳，近日只見到一張電影海報，其實是有原因的。根據監製鈴木敏夫所指，他非常欣賞《THE FIRST SLAM DUNK》獨特的宣傳手法——就是甚麼都不做，回想起去年初除了幾張主視覺圖片之外電影沒有釋出其他相關的內容，在上映之前根本沒有辦法知道電影是改篇自那一個篇章，但最後事實證明《THE FIRST SLAM DUNK》的成績極為可觀。加上「宮崎駿出品」的稀缺性和品質保證，更為適合採用這種無為而治，不宣傳其實是想給予觀眾最大的驚喜。

雖然對於這部改篇動畫電影《你想活出怎樣的人生》的內容沒有釋出一鱗半爪，但這部著作本身在日本卻是人所皆知的。著作由日本最具代表性的作家吉野源三郎於1937年推出，被形容為「形塑日本人品格態度的著作」，80多年來一直影響著每一代的日本人，好好解釋了「人之所以為人的價值」以及「生而為人應有的態度」。著作於日本百年「讀者最喜愛的一本書」票選榮獲第二位，僅次於夏目漱石的《心》。宮崎駿曾於自傳中透露此作觸發了他面對世界的態度，即將在如何艱難殘酷的時代，都要活個像個人。

《你想活出怎樣的人生》（圖片來源：誠品）

如果說宮崎駿是為了這本書而復出，更重要的是他為了將這本書傳承至後代。據鈴木敏夫所說，宮崎駿是為了他的孫子才製作這部電影的，即使他往後離開了這個世界，也有一部別具意義的作品可以留給孫子。著作講述15歲的主角「小哥白尼」在舅父的引導下去探索人生的種種，當中包括友情、歧視、社會、勇氣等重要的人生命題，在傳統價值慢慢流失的時代更顯得重要。不過宮崎駿並沒有直接將著作的內容轉化為動畫，動畫的內容是原創的，據說還有奇幻的元素，當然我們這一刻還不能知道實際的內容，但肯定是與著作傳達的訊息有關，並且是屬於這個時代的作品。

宮崎駿作品中關於人生和成長的語錄：

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回顧大師的「引退史」，原來竟然有多達七次之多！早在1986年推出《天空之城》時已經說過想在巔峰時期引退；1992年的《飛天紅豬俠》、1997年的《幽靈公主》都分別說過類似的說話，直到2001年面對另一個巔峰《千與千尋》，這一次大師說要幫助更多工作室裡的創作者所以要退下火線，令人覺得好像真的要說再見？然後又有《哈爾移動城堡》的出現，這次的「引退說辭」是「退休的最佳時機」。



到了2008年的《崖上的波兒》之後，因為真的面臨退休年齡，大師也說製作長篇動畫體力不支了，但五年之後大家還是見到《風起了》的出現。至於這一次是否真的最後一部作品也不再重要了，無論是真是假，作為宮崎駿迷也會笑著面對，然後戲院相見，《你想活出怎樣的人生》是真正意義上的告別作，因為是為了向世界、向各位、向最愛的人說再見而留下來的作品。