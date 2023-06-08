《犯罪都市：鐵拳掃毒》打得痛快重拾商業片的娛樂快感｜何故專欄

《犯罪都市：鐵拳掃毒》，打得興奮，笑得開心！馬東石好打得又好可愛！最後狂毆大壞蛋的一場非常痛快過癮！



《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影海報

《犯罪都市：鐵拳掃毒》就像久違了的八九年代港產片，但現時在香港已經不可能再出現這些「政治不正確」的製作。警察不會有敗類，壞蛋不會是華裔，最重要是已經「由亂入治」，不再是「犯罪都市」。

《犯罪都市》系列的目標非常清晰，就是打得痛快淋漓的「爽片」，「警匪片」只是包裝，大家入場是為了看馬東石這個「韓國最強的男人」如何「強拳執法」！《犯罪都市》系列故事簡單直接，充滿官能刺激，令入場觀眾重拾商業片的純粹娛樂快感！雖然是拳拳到肉，但說是「暴力美學」卻有點誇張，因為只是人畜無害的「卡通暴力」，重點是老少咸宜的「一拳KO」！

《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照

《犯罪都市》第一集在2017年韓國公映時（香港在2018年2月1日上映），馬東石巧妙地延續《屍殺列車》裡「神臂大叔」的魅力，其後2022年韓國和香港同步公映的第二集《犯罪都市：極拳執法》時，參演了《永恆族》的馬東石，作為MCU電影首位韓籍主角，已經足以獨當一面，他更身兼監製。2023年韓國和香港繼續同步公映的第三集《犯罪都市：鐵拳掃毒》結束後，第四集的拍攝工作立即展開，馬東石亦已公佈此系列將會一路拍攝到第八集，逐漸演變成為代表韓國的叫好叫座動作喜劇電影系列，或許連馬東石本人也預計不到。

《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照

《犯罪都市》第一集由姜允成編劇和導演，姜允成憑本片獲得第54屆百想藝術大賞最佳新人導演獎提名，本片改編自真實事件，哈爾濱黑幫大佬張晨（尹启相 飾）與一眾手下過境入侵，首爾重案組隊長馬錫道（馬東石 飾）為了阻止「血洗首爾」，以一雙鐵拳「止暴制亂」。第二集改由《素媛》、《吾王長存》等電影的副導演李尚龍執導，靈感來自2008年起發生於菲律賓的連環綁架殺人案，今回馬錫道越境執法，他和全日萬隊長（崔貴華 飾）前往越南引渡逃跑當地的嫌犯時，發現以殺人犯姜海尚（孫錫久 飾）為首的綁架集團，馬錫道決定重拳追擊兇徒。第三集繼續由李尚龍執導，今回馬錫道以鐵拳掃毒，他的對手除了中國和日本黑幫，還有韓國黑警。第四集改由《屍殺列車》、《炸雞特攻隊》等電影的動作指導許明行執導，馬錫道的對手將要是韓國國內最大的非法網絡賭博組織。

《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照

《犯罪都市》系列已越來越國際化，主角的對手也越以越多元化，今集由青木崇高飾演的日本黑幫殺手Ricky非常搶鏡，飾演日本黑幫大佬的國村隼也發揮出一貫水準。有趣的是，《犯罪都市》第一集的英文片名是「The Outlaws」，馬東石開始兼任監製的第二集開始改為「The Roundup」，第三集和第四集則分別是「The Roundup: No Way Out」和「The Roundup: Punishment」，重點由罪犯（Outlaws）轉為警察的圍捕（Roundup），果然是充滿玄機，亦難怪第三集由李浚赫飾演的奸角朱成哲沒有第二集的姜海尚那麼突出，期望第四集的反派金武烈和李東輝能夠有更亮麗的表現！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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