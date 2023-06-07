法畫家Françoise Gilot逝世　揭畢加索暴虐性格藝術生涯屢被打壓

【法國/藝術/畢加索】法國著名畫家Françoise Gilot昨日（6日）於紐約逝世，享年101歲。



雖然本人作品無數，但她最廣為人知卻大概是其全球暢銷1964年回憶錄《與畢加索的生活》（Life With Picasso）。她曾是畢加索情人和繆斯，兩人育有一對兒女，關係超過十年後決裂，她成為畢加索多位妻子和情人中主動離開的唯一一位。她藝術生涯遭畢加索多次打壓，其作品在畢加索離世後價值節節高升。



法國畫家Françoise Gilot（Muskegon Art Museum Facebook）

Gilot生於一個法國富商家庭，自小立志成為畫家，在拒絕父親安排之法律道路後與家庭決裂，師從超現實主義畫家恩德雷．羅茲達（Endre Rozsda）走上藝術道路。1943年，她21歲時，遇上比其年長40載之畢加索。當時畢加索已是藝壇巨星，多次來往後，二人開始同居並育有一對子女。畢加索多次以她為靈感創作，《綠衣女子坐像》便是其中一例，畢加索傳記作家John Richardson後來表示「（畢加索）在她身上得到的，要比她從他身上取得的要多。」

Françoise Gilot與畢加索合照（資料圖片）

兩人關係期間，畢加索處於已婚狀態，並另有多名情婦，後來在1953年她決定離開這位著名畫家。並於回憶錄指出畢加索是如此回應：「沒有女人會離開像我一樣的男人。」並表示：「你以為會有人對你有興趣？他們永遠都不會，真的，如果只有你。就算你覺得人們喜歡你，也只是因為你長期接觸我生活，才會（對你）產生興趣罷了。」

《與畢加索的生活》書封（amazon）

二人分開後，畢加索曾多次阻撓畫廊展出Gilot作品，並要求經銷商不得購買其作品。不堪其擾，Gilot決定在1964年出版《與畢加索的生活》，向大眾披露兩人生活細節，並回憶畢加索與馬蒂斯等其他藝壇大師關係。畢加索曾三次提出法律訴訟，並與40名法國學者聯署要求禁止書籍出版，但並未成功，回憶錄於出版首年便大賣超過100萬本。

Françoise Gilot與畢加索合照（sotheby's）

她在回憶錄中形容畢加索有「藍鬍子情結」（Bluebeard Complex），藍鬍子是法國童話故事，講述暴戾男子因嫉妒殺妻故事。她這樣描述畢加索：「他更喜歡生活如此繼續下去，讓那些曾與他分享生活的女人們不時發出喜悅或痛苦小聲叫喊，作出一些如脫節玩偶一般的動作，來證明還有些生命力。她們生命懸在一根線上，而他握住線另一端。她們不時帶來幽默或繼戲劇性，甚至為事情帶來悲劇一面，這都餵養了他的成功。」她更表示，畢加索只有兩種方式來對待女性，不是當她們是女神，就是把她們當做門墊，指他不斷物化、控制女性。

書籍出版後，二人正式決裂，畢加索亦從此拒絕與他們兩名子女見面。兒子克勞德曾表示他會把自己鎖於一處偏僻房子，不親自聽電話，所以當時還在青春期之兄妹二人只能嘗試自行找上門見父親一面。回憶錄後來更被改編成電影《Surviving Picasso》，由影帝Anthony Hopkins以及Natascha McElhone主演。

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Gilot一生創作不輟，畫作深受巴黎畫派（School of Paris）影響。她與畢加索一樣同樣是立體派畫家，但就有其獨特風格，她會避開銳角以及鋒利邊緣，時常在畫中使用豐富自然形態。後來Gilot成功從畢加索陰影中走出，為畫作贏得不少受眾，尤其於遠離畢加索影響力的美國。她主要作人像繪畫，也嘗試抽象畫作，版畫亦是她創作方向之一。

Francoise Gilot《Paloma à la Guitare》以130萬美金成交（圖片來源：John Phillips/Getty Images for Sotheby's）

其畫作現時與全球多個主要博物館均有展出，包括美國大都會博物館，紐約現代藝術博物館、以及巴黎龐皮杜中心等，1965年以女兒為靈感《Paloma à la Guitare》更以130萬美金成交。她在1976年起成為美國南加州大學藝術系主任，並於2010年獲頒發法國榮譽軍團勳章，為法國藝術界最高榮譽。