現代歌名詮釋大全：為何「全死角」、「世一」又是什麼？｜林綸詩

有了網絡世界，俚語和潮語多到追也追不了。比方說，小我廿年的人，比吾輩慣看英文多多倍，一出世已是youtube送飯，難怪網絡上多了很多「Dictionary for Parents」(給家長的詞典)。小學生跟我說chad跟我說bing chilling，我無一聽得明。原來小學雞們流行以chad代替bro (好兄弟)，bing chilling則來自一外國明星以國語說「冰淇淋」的音調，純粹過癮，聽到我一頭霧水。而這只是冰山一角。

文： 林綸詩｜原題：現代歌名詮釋大全



流行曲永遠反映真時代，看看近期流行榜，我相信大我廿年的人，也同樣不知道詞人玩乜。只係不知道過多幾多年，不止是小學生，我會連流行曲都無一聽得明。看看近期排行榜，相信對很多人來說都是符號一堆：《全死角美少女戰士》、《世一》、《JM單身9》、《ChatMrE》，所以我私自來個詮釋，順便介紹起名寫詞的趣味。

麗英的《全死角美少女戰士》當然來自「零死角」，現在多用於影靚仔靚女時，形容甚麼角度也好看。「全死角」故名思議即甚麼角度也不好看，由鍾說（亦即演員鍾雪瑩）填詞，講已經不再美的女戰士如何繼續奮戰:

「美少女調整髮線 / 紥起溫婉換磊落一遍 / 這美少女忠於這死角以感悟應戰

奇蹟裡燃燒了誰 / 眼看迷惘的水手想要追

不過 人月幻化 / 歷險太快難安於當下 / 過氣的月牙 / 提醒她不用怕」



講到用潮語，黃偉文當然不好少，《世一》(MC)、《JM單身9》(阿JER)、《ChatMrE》(呂爵安) 都是Wyman的作品。「世一」應該較多人聽過，世界第一，連特首都用過。

「說到最愛你 請頒個世一給我 / 即使爸媽教我 謙虛些不會錯 / 愛你 非要第一不可 Yeah」



至於「單身9」，當然就是單身狗，但有趣是拆開了JM9，即「做乜X」的英文短寫，所以全寫應為「做乜單身狗」，和歌詞絕配:

「別自負地話單身的最慘 / 獨活是藝術不懂的更慘/ 但現實是單身 總會被責難」。



最後，就是《ChatMrE》，食ChatGPT諧音。本身黃偉文已想寫一首關於AI人工智能的歌，呂爵安說有興趣，便促成這個合作，E的部份應該是為Edan度身做。可惜歌詞裡沒有再用:

「人心可以很恐怖 / 但 晶片可會更好 /

如浪漫背後 完美後 / 是你那背後黑手

人類若棄用 人腦後

問誰又夠膽講 好過槍手」



新詞語又有新概念，理解每個潮說背後的文本，同時先明白新人類！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

