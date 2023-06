滑嘟嘟入侵麥當勞社交媒體回味舊情懷？各經典角色原初造型大不同

【麥當勞】目前各大品牌都非常著重社交媒體,怎料被譽為美國最成功品牌之一的麥當勞,各個社交平台帳號近日竟然被入侵?而且作案者為自己人「滑嘟嘟」!滑嘟嘟聲稱自己做了麥當勞的老闆,將帳戶頭像換成自拍照,還因為手掌太大,打了一堆亂碼出來。



此舉引起國外網民熱烈歡迎,於今天(6月7日)終於宣布原來即將是滑嘟嘟的生日(6月12日),還會推出「滑嘟嘟套餐」和紫色奶昔!



一個成功的品牌有很多因素,當中品牌形象乃是重中之中,特別是麥當勞於上世紀以廣告宣傳手法出眾而聞名,多位吉祥物對於建立品牌形象實在勞苦功高。多年來不少網民曾猜想過滑嘟嘟(Grimace)到底是甚麼生物,2021年曾有品牌的分店經理解畫,指出其實是一個「巨大的味蕾」,但回看滑嘟嘟的歷史確實與奶昔有關。

滑嘟嘟於1971年出生,最初是以反派角色登場,有兩對手方便偷奶昔,外表酷似邪惡怪獸。過了兩年之後品牌卻決定讓滑嘟嘟改過自新,設計上減少一對手,性格變為充滿善意又傻乎乎配以滑稽的行為舉止。

另一方面,「漢堡神偷」是與滑嘟嘟同期出現的反派,最初的形象是一位有著長鼻子、頭髮花白的老人,並且不太會說話總是胡言亂語,後來又改變形象成為紅色頭髮的孩子。另一位吉祥物「小飛飛」的形象是鳥人,首次出現於1980年,原來是代表了麥當勞的早餐,其英文名為「Birdie the Early Bird」,早起的鳥兒有早餐吃,其起源可以追溯到當時的廣告:一隻巨大的雞蛋從天而降到「麥當勞樂園」,由一眾角色陪伴下蛋殻裂出笑容般的裂口誕生出小飛飛。

早期的漢堡神偷(圖片來源:mcdonalds.fandom.com)

還有其他角色如麥當勞樂園的市長Mayor McCheese,是一個頭部為芝士漢堡的人形機器人;一班可愛的Chicken McNuggets,是擬人化會說話的麥樂雞們;代表薯條的有「Fry Kids」,很早期在1972年便誕生,一班類似地精的生物專門偷吃他人的薯條,宣傳口號為「Keep Your Eyes on Your Fries」。雖然麥當勞樂園的主角是麥當勞叔叔(Ronald McDonald),但作為「麥當勞代言人」的位置並沒有坐穩,因為近十多年來出現了一種「小丑恐懼」。

「小飛飛」誕生的廣告:

一方面源於文學或電影等流行文化作品將小丑這個歡樂角色變成恐怖角色深入民心,更容易將小丑會捉弄人這個行為無限負面放大。另一方面可以「恐怖谷理論」來解釋,因為小丑的妝容遮蓋了人類本來的面貌,正如機械人、洋娃娃等類似人的東西總會引起人的排斥反應。所以於2009年開始,品牌便將吉祥物易位,改為名為「Happy」的擬人化食物盒角色,代表著「開心樂園餐」,可惜食物盒本身的親和力太低,而且設計上沒有足夠吸引力勾起小孩子的興趣,似乎受眾群都不太受落,上世紀麥當勞能夠席捲全球,其實是因為父母對孩子的愛席捲全球,所以捉緊孩子的心才是最重要。

回顧麥當勞叔叔最初的造型,奇特在以盛著漢堡、薯條和奶昔的餐盤作為帽子,鼻子是一個飲品杯子。可能大家有所好奇,為何品牌要找一位小丑來當吉祥物?小丑與快餐並沒有直接的關係,除了為小孩子帶來歡樂這一點。事源在上世紀五、六十年代,當時美國電視節目有一位明星——小丑Bozo,這個角色其實是特許經營的,美國每個電視台都有機會製作自己的Bozo節目,由於Bozo的成功,品牌很快就看中了其潛力想尋求合作,於節目時段投放廣告,但最後節目於1963年停播,於是品牌決定不假手於人,要創造出一個屬於自己的小丑,邀請本來飾演Bozo的Willard Scott來扮演麥當勞叔叔,他後來亦因為其出眾的表情控制及演繹方式而成為了一位著名的天氣報導員。

以上的經典角色不知不覺間已慢慢淡出大家眼前,很多年輕一代甚至對他們並不認識,香港亦僅存一家分店(荃灣石圍角邨)還保留就麥當勞叔叔像與90年代的吉祥物壁畫。人生只能享受一次童年,不少朋友的童年則有他們長伴,此等情懷現在只能回味,所以近日滑嘟嘟竟然回到麥當勞的社交媒體,實在令人既驚且喜。