冷戰時期的貓抓老鼠遊戲：東歐常民如何與西方列強嚴格控制周旋？

1970 至 80 年代間，美國攝影記者 Arthur Grace 屢次深入冷戰時期的東歐地區，為各家新聞雜誌拍下「鐵幕」(Iron Curtain) 之後的無數畫面；身為少數有權進入該區的西洋記者，他不只持續報導牽動國際政局的大事，也把握機會慢慢探索當地居民最真實的日常生活角落，而這些從未公開過的相遇場景，盡收錄在《Communism(s): A Cold War Album》一書。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Communism(s): A Cold War Album》



Arthur Grace《Communism(s): A Cold War Album》（圖片來源：https://moom.cat/l/j9xHL0）

Arthur Grace《Communism(s): A Cold War Album》（圖片來源：https://moom.cat/l/j9xHL0）

收錄超過 120 張黑白影像，來自蘇聯、德意志民主共和國（東德）、波蘭、羅馬尼亞、南斯拉夫等未必存續至今的共產主義國家，揭開當時無所不在的貓抓老鼠遊戲：西方列強藉由嚴格控制身心馴服人們，常民們則與之周旋，不錯過生活中任何能找出一個與普世人類連結的剎那。

Arthur Grace《Communism(s): A Cold War Album》（圖片來源：https://moom.cat/l/j9xHL0）

Arthur Grace《Communism(s): A Cold War Album》（圖片來源：https://moom.cat/l/j9xHL0）

工廠作業員、農夫、上教堂的信徒們、度假的遊客、遊手好閒的青少年輪番進入鏡頭，肖像與肖像間穿插著揮之不去的陰影，好比公共礦泉水販賣機、波蘭團結工聯運動及隨之而來的戒嚴令；富含政治宣傳意味的勝利日閱兵遊行年年登場；東德強制推行的社會現實主義風格公寓森然矗立；偌大的莫斯科紅場，如同無所不在的公開宣傳痕跡隱喻；而國民們排成無止境的長龍，希冀至少能買到一小塊肉。

Arthur Grace《Communism(s): A Cold War Album》（圖片來源：https://moom.cat/l/j9xHL0）

《Communism(s): A Cold War Album》的介紹文出自前《時代》週刊華沙分部總編輯 Richard Hornik 之手，操刀編輯與設計者，則是攝影書出版社 Deadbeat Club 的創辦人 Clint Woodside，藝術書店 Arcana 的老闆 Lee Kaplan 亦擔任共同編輯。

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攝影記者、紀實攝影師兼作家 Arthur Grace 於 1947 年生於美國麻塞諸塞州，逾半世紀以來，不斷以攝影呈現關於美國整體文化的深刻洞見，最著名的作品莫過於記錄 1998 年美國總統大選的《Choose Me: Portraits of a Presidential Race》。對典型美國文化象徵充滿興趣的他，後來也陸續出版了《Comedians》、《State Fair》、《America 101》、《Robin Williams: A Singular Portrait》等書。除了描繪母國的萬般面貌，Grace 亦善用受《時代雜誌》、《新聞週刊》等媒體委託的機會，於冷戰期間廣泛拍攝活在共產社會中的生命圖像，作品曾躍上《生活》、《巴黎競賽》、《明星週刊》等歐美雜誌的封面。如今 Grace 以加州的住家為據點，繼續進行紀實及個人創作計畫。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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