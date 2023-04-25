每張照片都是鮮活日常的見證　得獎攝影師30年間記錄世界悲歡善惡

撰文：moom bookshop
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對兩度贏得世界新聞攝影比賽的美國紀實攝影師 Steve McCurry 來說，30 年間在世界各地拍下的每張鮮活日常，都是一場獨特相遇的見證，而這也是《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》的書名由來：在那些「不設防的瞬間」，放鬆戒備的不只有對鏡頭坦露真實的陌生人們，無論悲歡或善惡，連整個時代也猝不及防地展現了自我。
文：moom bookshop｜圖片來源：《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》

《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXi14B）
《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXi14B）

五個小喇嘛靠著泥牆，有人緊盯電動有人抓著玩具手槍，各異其趣的模樣無比生動；離開花街踏上歸途的藝妓，全副武裝地在地鐵站內拾階而行，奇妙對比瀰漫著魔幻色彩；面對泛濫的季風豪雨，一對男女捧著家當涉水前進，毫不狼狽的堅毅神情在天災之前顯得出奇神聖；相隔幾頁又浮現了水波，這次在畫面中淺淺地襯托著一垛垛貶值鈔票，難以言喻的感觸反而漫溢得比洪水更洶湧。

《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXi14B）
《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》（圖片來源：https://moom.cat/l/aXi14B）

《The Unguarded Moment: Thirty Years of Photographs》最初於 2009 年以精裝形式問世，《星期日電訊報》特別點出本書重現 Steve McCurry 高明用色手法的細節：「這本好書把色彩呈現得細膩非凡，以相片而言，這可能是我們見過最精緻的水準。」時隔十年，這本令人難忘的攝影集已是二手市場中的搶手貨，而全新推出的平裝版如同經典重生，讓熱愛觀察世界的新世代繼續透過他的鏡頭看見震撼瞬間。

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Steve McCurry 於 1950 年生於美國賓州費城，原先打算攻讀電影製作，但後來轉而對靜態攝影萌生興趣，首先從地方小報出發，而後轉為接案攝影師，多年來為《國家地理雜誌》等國際報刊拍照。除了中東，McCurry 在東南亞亦創作許多振奮人心的作品，不僅數度躍上雜誌封面，也為他贏得羅伯卡帕金獎，該獎項象徵著攝影師過人勇氣與冒險精神；除此之外，McCurry 亦獲得攝影界的許多崇高榮譽，包括美國國家攝影記者協會頒發的年度雜誌攝影師獎、英國皇家攝影協會的世紀獎章，並兩度在世界新聞攝影比賽中拔得頭籌。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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