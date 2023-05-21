攝影師十年不輟為日本高齡長輩送餐　不僅讓人充飢還有這一用途？

「我的工作並不只是將便當送到長輩們的手上而已。『便當送來囉！』這句招呼同時也是一項安全確認，倘若無人回應，是因為出門了嗎？還是單純沒聽到我的呼喚？又或者，他們倒在屋內以致於無法前來應門呢......。」——福島あつし

文：moom bookshop｜圖片來源：《ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ》



福島あつし《ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ》（圖片來源：https://moom.cat/l/BCyRnv）

據 2020 年日本總務省最新統計，國內 65 歲以上高齡人口約佔總人口數的 28.7％，其中獨居長者的比例則比前年增長了兩成，如何確認長輩們的狀況無虞，防止長輩因意外獨自去世而無人知曉，成了日本政府相當重視的社會安全議題。彼時，自大阪藝術大學畢業的福島あつし正好應徵上一份為高齡對象送餐的兼職工作，更在便當店店長建議之下結合自身專業，準備為社會大眾宣傳這項送餐關懷服務。

福島あつし《ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ》（圖片來源：https://moom.cat/l/BCyRnv）

福島あつし《ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ》（圖片來源：https://moom.cat/l/BCyRnv）

然而，映入觀景窗中的不是在屋內休憩、帶著慈藹笑容的老夫妻，穿梭在快門間的反倒是滿佈灰塵與垃圾的環境、年邁老者獨臥在床之身姿，這道殘酷且現實的超高齡社會縮影。面對獨居長輩們的孤獨與無助卻依舊拍下照片的自己，這份罪惡感曾令福島多次翹班逃回家中。

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隨著時間的推移與日常的交流漸深，福島和送餐對象亦建立起超越年齡的友誼。看著親自送到「客人」手上的便當被緩緩地享用完畢，年輕的攝影師在年老的被攝者們身上也看見了生命堅強不息的美麗，自此，福島的鏡頭所到之處，無不滿載其對高齡獨居者們的思考、尊敬與最真摯的關心。

攝影師福島あつし 1981 年生於日本神奈川縣，2004 年畢業於大阪藝術大學攝影學系。十年不輟地為川崎市的高齡長輩送餐並記錄下工作時的所見所聞，於 2019 年以此一系列之作品獲得日本「KG＋ Award」攝影獎，2021 年集結成冊出版。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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