Beatles迷有福了！最後一曲將取材1980年錄音AI加入約翰連濃人聲

【AI/Beatles/人工智能/約翰連濃】近日常見網民利用人工智能來模擬歌手聲音，早前有AI尹光翻唱林家謙《一人之境》，也有Ye翻唱Kpop歌曲，一般都只為搞笑，但原來這個技術也可用來滿足歌迷遺憾。傳奇樂隊「披頭四」保羅麥卡尼（Sir Paul McCartney）表示，他們將使用人工智能技術從舊錄音中提取約翰·連濃（John Lennon）的聲音，並將其與現有成員聲音融合，錄製披頭四最後一首歌曲。新曲預計在今年稍後發佈。



披頭四曾經風靡全球，在香港也有不少粉絲。（視覺中國）

約翰連濃去世時年僅40歲，舉世震驚，讓不少搖滾樂迷感到遺憾。雖然不少披頭四歌曲仍在傳播，但幾乎沒有人期望能聽到新曲，人工智能技術就將讓不可能變成現實。保羅麥卡尼指披頭四將從1980年連儂去世前錄製Demo中提取人聲，和健在成員聲音融合，錄製最後一曲。他沒有為新曲命名，但消息指錄製曲目很有可能是連濃1978年作曲的《Now and Then》。

約翰連濃（John Lennon），1980年離世。（Getty Images）

取材音頻來自連濃遺孀小野洋子捐贈的一卷Demo錄音帶，上面標註「給保羅」，大部分曲目在連濃紐約公寓中使用簡易錄音機錄製而成，當中包括《Now and Then》音頻。保羅曾在2021年和導演彼得積遜合作製作披頭四紀錄片《Get Back》，當時製作團隊在充滿噪音的卡帶音頻中，以人工智能技術提取出披頭四成員聲音，和其他音軌分離，為他帶來不少靈感。

這次他們會將Demo錄音中人聲和樂器聲音分離，對連濃聲線進行加工淨化，然後像往常一樣進行混音處理。披頭四曾經嘗試過發行新曲，但由於錄音質量不佳，持續有電流聲，導致項目一再被擱置。製作人Jeff Lynne透露曲目有副歌，但幾乎沒有歌詞。

披頭四成員保羅麥卡尼（Getty Images）

保羅表示人工智能技術讓他感到擔憂又興奮，指出一些人使用AI重新製作連濃聲線，唱自己的歌曲，但這完全只是AI產物；相比之下，最後一曲就確實是連濃作品。