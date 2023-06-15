象徵主義大師克林姆遺作6月拍賣　《持扇的女子》預計6億天價成交

世界上很多天才或藝術家，往往會因為其才華橫溢及獨特的性格而走上一條與常人迥異不同的道路。正如著名象徵主義（Symbolism）畫家克林姆（Gustav Klimt）曾經說過：如果無法以行動去取悅每個人，那就取悅小部分人。這位藝術大師最初的創作備受爭議，但自從完成了偉大而流傳後世的名畫《吻》之後大受歡迎，被視為20世紀早期的經典作品。今個6月即將會有大師的遺作迎來拍賣，而且預計成交價將會登上6,500萬英鎊之矚目天價，有望衝擊歐洲史上最最高價的拍品。



《持扇的女子》，油彩畫布，1917-18年作，100.2 x 100.2 公分 （圖片來源：蘇富比）

克林姆是出身於維也納的藝術家，擅長的形式有繪畫、壁畫、素描等，因為主要創作主題為女性的身體，所以於早期受到強烈批判為色情作品，除了坦率地表現情色之外，金箔的運用也是他的標誌性風格。至於是次的《持扇的女子》（Dame mit Fächer），是克林姆臨終前完成的最後一幅肖像畫，當時正值其藝術生涯的顛峰，據說在他離世之時這幅畫作依然留在工作室的畫架之上。

《持扇的女子》在克林姆工作室的畫架上，1918年（圖片來源：蘇富比）

關於畫中美麗動人又帶有些微誘惑成分的女子，儘管顯示的資料為「不知名」，但推測是克林姆最喜愛的模特兒Johanna Staude，克林姆曾為她創作過一幅肖像畫，《持扇的女子》中的女子與Johanna同樣留著自信而時尚的短髮，於當時而言非常與眾不同。作為克林姆頂尖時期的作品，《持扇的女子》是他最細膩的作品，亦運用了他所有的高超技法，體現在圖案、色彩和形狀的發揮處理，雖然與同時期的梵谷、馬蒂斯以及高更等大師有著相似的概念，但他卻表現出具有個人特色的獨特性。

Johanna Staude的肖像畫（圖片來源：奧地利美景宮美術館）

在創作這幅作品之時，克林姆的藝術生涯已經如日中天，受到歐洲廣大藝術愛好者的熱愛，亦有各種的委託蜂擁而至，據說他的身價是當時最高的，不過此作卻非他的「商業作品」，而是完全為了追求自己興趣而創作的，所以流露著隨心所欲、發乎自然的感情，而且為了展現創新的意念，特意一反肖像畫常用的直幅格式改為正方形以突顯出富有現代感的精神。畫作展現了克林姆對東方元素的熱愛，他家中收藏了很多中式物品及日本版畫，畫中人的服裝上也有很多中式圖案如鳳凰及蓮花。

此作將於6月27日於倫敦蘇富比上拍，預期成交價約6,500萬英鎊（約6.14億港元），屆時有望衝擊歐洲史上最高價畫作的地位。