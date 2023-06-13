天才設計師家具與建築發揮自如　設計不只為客戶服務成就工業美學

常言道設計的力量可以改變世界，大至城市、建築，小至家具、產品，都有設計可以發揮之處。曾經有一位設計大師說過：「家具設計好比建築一樣困難」，他並非誇大其辭，而且他亦是身兼建築師、工程師、設計師，卻能夠將各方面發揮自如。



Antony Chair（圖片來源：vitra.）

Jean Prouvé出生於1901年的法國南錫，曾經當過當地的市長，被譽為二十世紀最重要的設計師之一，而且還是自學成才的天才。雖然有著濃厚藝術氛圍的家庭背景，但他卻對金屬和機械情有獨鍾，最初於20年代開設工作室生產和設計家具，但到了二戰時期成為了研究物料的實驗室，同時擔當了巴黎很多建築項目的顧問工程師。至於出自他之手的作品由開信刀到門窗配件，以至是家具到房屋，甚至設計出可組裝移動房子——模塊化的建築系統，所有適合工業生產的大小物件都難不到他。

Jean Prouvé（圖片來源：vitra.）

至於椅子方面，除了早前為大家介紹過的「Standard Chair」之外，就要數1954年設計的「Antony Chair」，不過Antony並非一個人名而是法國一個城市的名字，事源Prouvé於當時參加了當地一所大學宿舍的家具設計比賽，製作了一系列針對校園內休閒區、自助餐廳和房間而設的家具，這批家具堪稱典範，而「Antony Chair」就是其中一款椅子，由於Prouvé將冰冷的金屬與帶有溫暖感覺的木材完美和諧地結合，木材部分一體成形呈現迷人的彎曲形態，在他最受歡迎的作品之中必入三甲，而且Prouvé其後也不再設計家具而專注於建築，Antony Chair作為他最後幾件作品意義重大。

Prouvé擅長使用超越當時水平的金屬加工技術，為物件的結構和形狀創造出嶄新的形態，這一點特別對建築界影響甚深，他參考了飛機和汽車的製造技術而開發出來的輕量預製組件有效應用在施工方法上。此外，他亦擅長將建築力學運用在家具設計之上，例如椅腳只用薄片的結構就足以具備極強的負重能力，他亦堅持要用最好的物料來生產家具，特別著重於耐用性和堅固度，經得起不斷使用，每件家具作品都儼如建築般嚴謹。

瑞士家具品牌vitra.聯乘Virgil Abloh推出的限量版Antony Chair（圖片來源：ka-pok.com）

令人讚歎的除了Prouvé的作品，他的人生態度亦相當值得尊敬。首先他認為設計不單只為有錢人或私人客戶而服務，所以他才專門為政府大樓、學校和醫院這些公共場所製作家具，令到更廣大的市民可以受用。早在30年代，他就開始研究適合大規模生產的設計，讓好設計普及開來，因為目標明確以及他的才華橫溢，總是能夠超越當代技術的極限，而這些工業化設計不只具有功能性，還相當美觀、優雅、實用。