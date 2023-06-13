被AI全面支配會如何？日本廣告原汁原味採用ChatGPT劇本情節超怪

【日本/廣告設計/AI/ChatGPT】近來關於ChatGPT的話題不斷，這款人工智能工具應用層面廣泛，不僅可以聊天亦可以協助各種工作，但若是將控制權全面交給ChatGPT，又會生成出什麼？



日本飲品公司SUNTORY早前就推出一款全新麥茶廣告，主角一邊喝麥茶一邊大跳芭蕾舞，還要穿梭在天降奇異果中，情節實在讓人摸不著頭腦，原來完全是由ChatGPT構思策劃。



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這個新廣告名為《やさしい麦茶、発芽大麦入りました。》（添加發芽大麥的柔和麥茶），執行團隊從製作之初便和ChatGPT來回對話，塑造理想AI性格，一輪調試後「AI部長」順利上任。在這位「AI部長」大力推薦下，他們選擇了日本人氣聲優白井悠介擔任廣告主角，其後再根據白井悠介性格特點用生成相應劇本，怎料寫出的劇本猶如脫韁野馬，可以說是極其荒誕。

「AI部長」構思劇本方案如下：



1. 白井悠介手上戴襪子從遠處走來

2. 突然變成芭蕾舞演員高速旋轉

3. 用全身倒立來表演「時間旅行的意大利麵」

4. 被舞動保齡球包圍時喝一口溫和麥茶

5. 用投影器放映聖誕老人影像，並流露滿足神情

6. 奇異果從天而降



7. 白井向大家說：「一起來吃突如其來的奇異果吧！」

8. 乘坐旋轉甜甜圈出發旅行

9. 白井說：「大象舞蹈派對，這就是極致！」

10. 白井在荒野中跳舞

11. 麥茶天堂，在蓋子上碎步跳舞

12. 白井引領大家走向麥茶

13. 顯示字幕「添加發芽大麥的柔和麥茶。」



情節實在天馬行空，製作團隊甚至貼出員工看到劇本後崩潰神情。原來AI認為「甜甜圈旅行」代表新體驗，就像喝下新產品後帶來的樂趣；而「大象舞蹈派對」則是象徵了加入發芽大麥後麥茶口感產生變化。雖然難以理解AI腦迴路，但製作團隊依然決定一刀不剪，原汁原味採用其構思，於是拍出這個衝擊力十足廣告。

Suntory ChatGPT廣告策劃海報（Twitter/suntory）

廣告一出隨即在社交媒體引起熱話，雖說畫面未必在傳統意義上具有美感，但無厘頭情節引起不少人好奇心，無疑是一次成功行銷。不過，即便劇本由AI撰寫，背後仍是離不開製作團隊事前各種試驗，成品亦依賴人類團隊拍攝，某程度上依然是由人類主導，稱得上創意行業和AI合作的一個好範例。