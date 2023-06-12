六月展覽指南——寫實怪物雕塑、威尼斯雙年展作品、致敬瑪利奧繪畫

【展覽/雕塑/威尼斯雙年展/藝術】黃鴨闊別香港十年後，最近再次訪港，吸引不少人特意前往打卡。除了兩隻黃色巨鴨以外，最近香港還有什麼展覽值得一看？



這次編輯部嚴選出三個六月展覽，涵蓋威尼斯雙年展香港代表作品、藝壇新星香港個展以及超寫實怪物雕塑展，如果還沒想好週末怎麼安排，那不妨跟著我們的六月展覽指南逛逛看！



「徐世琪隆重呈獻：宇宙最強之懸浮者── Lauren O」展覽現場 ，2023 年 攝影：鄭樂天 圖片由 M+提供

名稱：徐世琪隆重呈獻:宇宙最強之懸浮者

日期：即日至10月8日

地點：西九龍博物館道38號 M+



威尼斯雙年展向來是國際藝壇盛事，全球不同藝術家作品同城展示，被視為當代藝術風向標。香港藝術家徐世琪去年曾代表香港參加第 59 屆威尼斯視藝雙年展，以原創人物Lauren O作為重心，創作一系列繪畫、流動影像、刺繡及裝置作品，在虛構世界進行敘事。若是上年去不了威尼斯，那就不能錯過最近她在香港舉行的回應展「徐世琪隆重呈獻:宇宙最強之懸浮者──Lauren O」。

那麼Lauren O究竟是什麼人？在徐世琪敘事中，她是一位有懸浮能力的傳奇人物，在1960年代美國反戰運動中擔任重要角色。在虛構世界裡，許多人認為Lauren O只是一個都市傳說，但藝術家卻發現大量關於她的文獻資料，於是在展覽中與觀眾一同探索Laren O人生故事，以及她對於懸浮和幾何多面體概念之研究。

徐世琪錄像作品《The Magnificent Levitation Act of Lauren O》表演圖片 2022年 錄像由 M+委約創作 攝影：Ka Lam 圖片由藝術家提供

展覽分為兩部分，第一部分展示Lauren O日記以及她鑽研多年之幾何多面體模型。在這個世界中，有傳言她曾參與 1967 年一場為反越戰而於美國舉行之「懸浮五角大廈」行動。是次展覽將展示超過兩百張收錄在 Lauren O 日記中關於她對五角大廈事件的研究筆記及手繪紀錄。第二部分則是徐世琪對於角色的回應，威尼斯雙年展重點展品《The Magnificent Levitation Act of Lauren O》會在這部分展出。

布雷特·克勞福德 《浪費潛力》 ， 2023 年作 壓克力 麻布 , 243.8 x 182.9 公分(phillips）

名稱：WAST3D POT3NTIAL

日期：即日至6月22日

地點：富藝斯亞洲總部，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F



《WAST3D POT3NTIAL》現場圖（Phillips）

若然看完上一個展還不夠喉，那就可以移步附近展廳看美國藝術家布雷特·克勞福德（Brett Crawford）的首場亞洲個展《WAST3D POT3NTIAL》。克勞福德作品《他來了》在今年三月以逾210萬港元成交，可以說是最近藝術界寵兒。

克勞福德涉略廣泛，其作品涵蓋繪畫、雕塑、設計和街頭壁畫，善於運用童話故事中意象和超現實設定來敘事，作品中充滿流行元素：譬如亮點作品之一《第一步》便描繪了瑪利歐遊戲中超級蘑菇，另一作品《浪費潛力》中則是致敬保羅·塞尚（Paul Cézanne）作品《雙臂交叉的男人》，而木偶皮諾丘被克勞福德視為救贖象徵，在其作品中大量出現，亦成為藝術家標誌之一。

帕翠西亞.皮奇尼尼 《懶蟲》,2018年 矽膠、樹脂、毛髮 26 × 25.8 × 25 厘米 「希望——帕翠西亞.皮奇尼尼」展覽場景 攝影:何兆南（相片由大館提供）

名稱： 希望

日期：即日至9月3日

地點：賽馬會藝方一樓、三樓展廳、F倉一樓



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最後要介紹的展覽則是澳洲著名藝術家帕翠西亞.皮奇尼尼（Patricia Piccinini）香港首個個展「希望」。皮奇尼尼在展覽中展出多個超寫實主義雕塑，這些生物有著人形比例卻伸出非人類四肢、長着鱗鰭和翅膀，肌膚質感極其接近人類，細微汗毛、斑紋星星點點落在雕塑身上。雕塑有著非人類面孔，但同時有著充滿感染力眼神和表情，不由得讓人除去物種、身份拘束，直覺地和這些物種產生情感共鳴。

皮奇尼尼在世界各地舉辦過多次展覽， 2003 年威尼斯雙年展澳洲館便是出自她手。其作品對科學進步、對大自然所作破壞提出質問，籍作品思索不同倫理問題。「希望」是皮奇尼尼首個香港個展，不乏大型作品，其中一件巨大沉浸式裝置《天野》（Celestial Field）,4,500 株花莖分別從地板上竪起及從天花板垂下，藝術家幻想這是一個器官農場,可以像栽種粟米一樣，培育出用以移植的人體器官。

帕翠西亞.皮奇尼尼《情侶》,2018年亞麻布、矽膠、毛髮、玻璃纖維 42 × 168 × 65 厘米「希望——帕翠西亞.皮奇尼尼」展覽場景 攝影:何兆南（相片由大館提供）

在這裡我們想特別介紹《情侶》以及《親屬》兩件作品。相信大家對《科學怪人》情節都相當熟悉，如果科學怪人有個伴，故事發展是否會不同？在《情侶》中，一男一女異生物依偎在睡房中，設想科學怪人成功逃離實驗室後找到浪漫愛情。

帕翠西亞.皮奇尼尼《親屬》,2018年 矽膠、玻璃纖維、毛髮103 × 95 × 128 厘米 「希望——帕翠西亞.皮奇尼尼」展覽場景攝影:何兆南（相片由大館提供）

而另一件作品《親屬》則描繪了紅毛猩猩媽媽和她兩個寶寶，母親不是人類，但兩個孩子則和人類相近，這些差異無損牠們一家溫馨氛圍，動物與人類之間是否又有超越物種變得親近的可能？若是對這類作品有興趣，不妨到現場親眼感受作品。