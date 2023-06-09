日本最長壽雜誌《週刊朝日》休刊　攝影大師淺田政志操刀另類封面

【《週刊朝日》休刊/ 日本/ 紙媒/ 攝影】曾幾何時雜誌報紙是人們的日常娛樂或增長各方知識的重要來源，大家閱讀的不只是紙上資訊，更多的是編輯部如何透過編集能力和攝影、圖像設計等元素，帶領我們尋找探索世界的新角度。



可惜現時一機在手，紙媒終歸不敵時代洪流，於日本這個雜誌大國，最長壽的週刊《週刊朝日》也正式宣布終結101年的悠長時光。



圖片來源：《週刊朝日》

《週刊朝日》於5月30日出版最後一期休刊號，據悉於去年底每期出版數已大減7萬多本，雖然還有不少忠實讀者，而且在雜誌界來說銷量未算最慘淡，但有見於日本雜誌市場萎縮已是大勢所趨，所以不得不恨下心來，並將精力專注在其他同集團的刊物之上。《週刊朝日》創刊於1922年2月，內容涵蓋政經社、體育及娛樂等多個方面，原定是一個月發行三次的「旬刊」，由於創刊號的封面刊登了當時的法國元帥元帥Joseph Joffre到訪母公司朝日新聞的照片極為震撼，其後大受歡迎於是改為週刊形式出版，於50年代曾創下過百萬發行量的紀錄。

《週刊朝日》的成功，其中一個因素是得到日本各大人氣文學家的支持，例如三島由紀夫、東野圭吾、村上春樹等皆有在週刊開設專欄或連載作品，大大增加了讀者的追看熱情，於是在休刊號編輯部特意再為過往合作過的專欄作家進行最後一次專訪，答謝大家的支持為週刊完美作結。週刊製作的封面故事亦盡顯功力，最為人所熟知的有1963年的新年特輯，以「JUMP ' 63：請跳吧！」為主題，邀請到各界有重大影響力的人士參與，以攝影呈現眾人的跳躍神態，寓意對新一年的展望，當中包括當時的日本首相佐藤榮作、著名導演小津安二郎、松下電器的創辦者——有「經營之神」美譽的松下幸之助，還有眾多知名演員和歌手例如吉永小百合等。

日本雜誌向來擅於以圖片說故事，於最後一期，特意請來「最擅長拍攝家庭照」的攝影師淺田政志操刀，以「往年的編輯部」為題呈現最後的職場日常，休刊號一出得到極大的反應，於翌日旋即宣布加印第三彈。雜誌工作室已成為了員工們的大家庭，是次封面場景等設計安排全由淺田政志主導，呈現出一如既往忙碌又快樂的工作環境。淺田政志本為獨立攝影師，於2009年以攝影集《淺田家》獲得被譽為「寫真界之芥川賞」——朝日新聞社主辦的攝影獎木村伊兵衛賞。

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淺田政志風格獨特，鏡頭前的人物由消防員、暴走族以至黑幫應有盡有，但這些「家庭照」並非單純地寫實呈現生活點滴，而是透過巧思和想像力設計擺拍各種情境甚至角色扮演，在表現家庭的細膩之情同時又不會「過膩」，以幽默感來為照片調味。這個創作意念來自一個想法：家庭照往往只能等到某些特別日子到來才會拍攝，何不自己將特別時刻創造出來？這個想法令拍攝家庭照本身也成為了特別日子，全家人會相約在這一天休假去配合，再一同構思場景及服裝等細節。並非人與人走在一起才能拍照，拍照也可以把大家連結起來。他的真人真事被改篇翻拍為人氣電影《淺田家！》，劇集滿載歡笑與淚水，正如他的攝影作品一樣。