時興女子校服攝影潮　水手服由歐洲傳入日本形成JK文化重要標誌

【攝影/ 藝術】最近香港興起一股女子校服攝影潮，身為本地人的我們對於這裡的學生校服早已司空見慣，感覺平常不過，不過對於中國內地的網民而言卻是新鮮事物，配合懷舊或文青攝影風格，可以拍出別有一番風味的寫真。本來作為一種興趣或潮流也無傷大雅，可是漸漸大家發現相中人身穿的校服竟然是有校徽的貨真價實校服，被認為影響校譽引起爭議。



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其實校服風格蔚然成風成為一種次文化，日本是重要的推手。雖然是次的香港校服攝影風潮與日本的「JK文化」不盡相同，但以校服為攝影題材，特別是女子校服卻發源自日本。「JK」指的是「Joshi Kōsei」——即是女高中生，標誌性的形象是水手服配百褶裙，自90年代起成為了一種時尚的新趨勢，甚至演化出專門設計女高中生風格的服裝品牌。此外，JK文化很大程度受到ACG（動畫、漫畫、游戲）、文學及影視作品等影響，當中的主角很多都是學生，例如聞名至今的《美少女戰士》，其英文《Sailor Moon》中的Sailor指的就是水手服。還有很多少女偶像團體都有穿著水手服出演。

圖片來源：《美少女戰士》電影

說到這裡，大家可以會好奇水手服作為船員的制服，怎樣會演變成為學生校服？水手服出現於19世紀初期的歐洲，以前的水手並沒有統一的制服，因為船上的工作環境嚴苛，船員都會穿著自己覺得舒服或個人喜好的服裝，對於一般船隻還好，但對屬於國家機構的皇家海軍來說船員胡亂穿著是會影響國家形象的。於是在1857年英國皇家海軍率先引入統一的海軍制服，及後連帶法國、美國以至日本紛紛跟隨。此時，水手服還只是制服，而且只有男生穿著，直到一次維多利亞女王竟然為年幼的愛德華王子也準備一套水手服，令到整個歐洲的皇室貴族間流傳起來，慢慢發展到民間，法國的女生甚至將之當成日常服飾，掀起了一股時尚潮流，及後引入到學校成為校服。

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來到20世紀初的日本，此時的日本深受西方文化及習俗影響，連服裝也不例外，這股萌生於大正時代的時尚文化及帶有個人解放氛圍的思潮被稱為「大正浪漫」。此時男生校服大多是立領制服（詰襟），相反女生校服則演化成更為便利的和服配以裙褲。不過由於全民就學率上升，愈來愈多女生也能夠接受教育，更多人會覺得仍然穿著和服上學是不合時宜而且不方便的，於是在20年代，京都平安學校效法歐洲學校的服飾，並以水手服作為校服的設計概念，成為日本首家引入水手服的學校。但真正將水手服分成上下裝這種貼近現代的設計，卻是由福岡女學院高等學校開創的。至於水手服校服在日本普及、全面取代傳統和服，是源於1923年關東大地震期間，市民有見於學生穿上和服的不便有礙避難，於是決意要改革。

直到60年代之後，每所日本學校都可以擁有自主的校服設計，再加上戰後經濟起飛，市民也能夠負擔得起來自西方的洋服，於是水手服作為校服蔚然成風。70年代時興青春女星的攝影寫真，而最能夠表達出青春感覺就是穿著校服，再加上後來的《美少女戰士》對於當時的女生影響力極為巨大，動畫主角的短裙造型旋即於校園流行起來，但撇除裙子長短之外，水手服已經成為了日本文化重要的一環，並且一直流傳至今，也是校園青春主題流行文化作品必備的元素。