六月有什麼戲劇好看？著名心理學實驗、印度史詩、香港概念音樂劇

上周我們介紹過六月值得一看展覽，如果讀者未夠喉，又喜歡戲劇，那就不能錯過我們的六月劇目推薦。



這次編輯部嚴選三套舞台演出，分別是有關著名心理學實驗的舞台劇，充滿倫理哲思、經典印度史詩被得獎編劇莊梅岩改編搬上舞台、而搞笑音樂劇則圍繞香港日常細節，令人共鳴。



《愛的實驗》海報

名稱：《愛的實驗》

地點：上環文娛中心劇院

日期：6月23-25日



愛的本質究竟是什麼？相信不少人聽說過這個心理實驗：剛出生猴子從媽媽懷中被送走，分別送往兩個人造代理媽媽，一個是冰冷鐵絲網盒子，當中奶水不斷；而另一個則是絨布做成猴媽媽，小猴可以抱住絨布「媽媽」，但就沒有牛奶可喝，最後由猴子選出哪個當牠們媽媽。

The Nature of Love, Mirari ad Mente（資料圖片）

這個實驗由六十年代美國心理學家哈利．哈洛（Harry Harlow）所做，他稱這為「愛的實驗」。他發現每一隻猴子都更喜歡絨布母猴，屢試不爽，後來更一步步在這個裝置上加上機關，實驗愈來愈殘酷，代理母猴會噴出鐵釘、水柱等攻擊小猴，但猴子還是會選擇回到絨布母猴身邊。

本地編劇鄭廸便以此作為靈感，同時取材實驗本身和哈利．哈洛生活，將其寫成舞台劇。這部劇曾在2019年及2020年以演讀形式試演，今年終於正式搬上舞台，對心理學有興趣的讀者不妨留意劇目。

《薄伽梵歌》宣傳圖

名稱：《薄伽梵歌》

地點：西九文化區 藝術公園 自由空間 大盒

日期：6月22日/6月24-25日



《薄伽梵歌》是印度最長史詩《摩訶婆羅多》其中一篇，被奉為印度三大聖典之一，是重要的宗教哲學文本，數千年來影響印度人生活與價值觀。

黑天最早出現於史詩《摩訶婆羅多》中，是婆羅門教及印度教重要的神祇之一，被很多印度教派別認為是至高無上的神，也是最具吸引力者。（圖片擷取自：http://bit.ly/2tUvX4m）

「薄伽梵」指「尊者」、「薄伽梵歌」意指「神之歌」。《摩訶婆羅多》故事發生在古印度庫拉王朝，講述庫拉閥和潘達閥兩幫堂兄弟因爭奪國土而爆發大戰。《薄伽梵歌》主要有關印度三大主神之一毗濕奴化身成黑天，向其中堂弟阿周那闡明在世上找到自己道路之方法。

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對於不少人來說，閱讀原文恐怕頗具挑戰性。本地著名戲劇導演鄧樹榮就和得獎編劇莊梅岩將詩歌提煉成一齣戲，不會有人分別扮演黑天和阿周那，但會轉化成不同舞台畫面，儼如在舞台上進行靈性修行。

《PROJECT AFTER 6：無問題》劇照（圖片由太古地產提供）

名稱：《PROJECT AFTER 6：無問題》

地點：太古坊ArtisTree 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓

日期：即日至6月24日



前兩部介紹劇目充滿哲思，或會比較沈重，最後介紹這套原創英語音樂喜劇則輕鬆得多。《無問題》Lindsey McAlister 創作及編導，劇目巧妙融合多種生活常見元素，能見到「虎媽」互相勾心鬥角、「太太」與外傭之間微妙關係、經常出現在巴士車身廣告的「補習天王」更在舞台上互相格鬥，將香港日常細枝末節放大，充滿幽默感。

音樂劇14首原創音樂均由英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）及艾美獎 ( Emmy Awards ) 得主Nick Harvey創作，而一眾演員來自各行各業，演起不同角色更是格外「入肉」。