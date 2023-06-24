最擅長與人對戲的「夥伴王」——大泉洋｜還是日本｜湯禎兆專欄

大泉洋一直是我深愛的演員，尤其是他亦莊亦諧的面面俱圓特色，令他在戲劇及綜藝的表現上均卓越驕人。只不過個人觀察，我認為大泉洋特別擅長與人對戲的夥伴角色，無論是並肩而行的生死之交，又或是吵鬧不絕的歡喜冤家，他不僅應付裕如，更為甚者是往往可以把夥伙之間的互動鋒芒推上層樓。

文：湯禎兆｜原題：「夥伴王」大泉洋



《派遣女王》劇照

名揚天下的《派遣女王》當然是著名例子，大前（篠原涼子）及東海林的嘴戰，幾已成為冤家片的經典場面，但其實連不太起眼的里中（小泉孝太郎）在大泉洋的帶動下，也份外出色，把同期同行的手足情表現得恰如其分。

《泡吧神探3》劇照

《ＬＡＳＴ ＭＡＮ—全盲搜查官》劇照

而且他的夥伴形態，也因應對手風格而變，《泡吧神探》（電影版已有三集）遇上松田龍平（高田）的冷峻凝練，他就是激情衝動的幹探（我）；一旦碰上不按牌理出牌的蠻女綾瀨遙（劍持），又可化身為偵探小說宅的溫柔料理男人篠田。今季口碑最好的收視王《ＬＡＳＴ ＭＡＮ—全盲搜查官》，迄今為止他（護道心太朗）與福山雅治（皆實）的配搭莊諧並重，火花閃爍，娛樂性十足，更加進一步奠定他作為「夥伙王」的地位。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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