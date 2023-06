《動物農場》、《1984》以外　論馬克吐溫的美國式幽默｜王璞

作家走上寫作道路的動機五花八門,不過,如果我們將之大致歸納,就會發現他們其實大同小異,無非把寫作當成謀生、謀取名利、和發泄心中積鬱的手段。也許美國作家馬克·吐溫和大家稍稍不同,依我看,促使他寫作不綴的動力,來自他那永不竭止的好奇心。

文:王璞|原題:美國式幽默



馬克吐溫出生於美國南方一小鎮,幾乎沒受過甚麼正式教育。只上了幾年小學就因家貧去當了印刷廠學徒(無獨有偶,美國開國元勳之一富蘭克林也是印刷廠學徒出身)。那年,他只有十二歲。從此後他就在美國各地流浪,當過報童、水手、礦工、記者、編輯,所有這些行當都是他滿足好奇心的歷練,所以他都幹得興致勃勃,相當出色。不過有一天他發現,寫小說才是表現自己對這大千世界的好奇心、并能與大家分享的最好行當。而讓他得以在這一行當大顯身手的,則是他「天生我材必有用」的幽默感。

「幽默」(Humor)這一詞匯在中文裡是個外來語,據說譯者是林語堂,他也被視為幽默作家。可是拿他的幽默和馬克吐溫的幽默比較,我們會看到其中顯著的差別。前者的幽默介於風趣和滑稽之間,後者的幽默則自然隨性,嘻笑怒罵皆成文章。

在我看來,缺乏幽默感是一種性格缺陷,甚至是惡人壞人的標簽,比如極權政府的頭頭腦腦,從希特勒到金正恩,渾身上下能找得到一個幽默細胞嗎?再看那些政權中的各國各級壞蛋,簡直無一不是大悶蛋。

我第一次讀到的馬克吐溫小說是《湯姆·莎耶歷險記》,一開頭就驚艷。調皮搗蛋的小湯姆犯了錯,姨媽罰他刷牆。他一看有小伙伴圍觀,就扮非常享受這一懲罰性勞動狀,慢慢刷,仔細刷,刷完一塊還倒退兩步,搖頭晃腦地審視效果,彷彿這是個趣味無窮的遊戲,引得小伙伴們都躍躍欲試,紛紛要求以自己的寶物來換取幫他刷牆的機會。

Author Mark Twain poses for a portrait in 1900. (Photo courtesty Library of Congress/Getty Images)