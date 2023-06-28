殿堂級爆破藝術家蔡國強　福島上空四萬發煙火綻放櫻花為逝者鎮魂

【蔡國強/當代藝術/日本/福島/櫻花/煙火】蔡國強是中國當代藝術一個重要的名字，曾參與2008年北京夏季奧運會和2022年北京冬奧會開幕式表演，作品多以火藥進行創作， 被稱為 「爆破藝術家」。這次他回到自己「第二故鄉」福島縣磐城市，用四萬發煙火在四倉海岸上空漫開滿天櫻花，為日本東北311大地震以及疫情期間逝者鎮魂。



蔡國強「櫻花滿天的日子」（圖片來源：kenryou_gu/ Instagram）

蔡國強「櫻花滿天的日子」（圖片來源：Tokyo Art Beat/ Twitter）

這場白日燄火名為「櫻花滿天的日子」，由六個章節組成：「地平線——白菊」、「白浪」、「黑浪」、「紀念碑」、「滿天櫻花」和「櫻花繪卷」，持續約30分鐘。煙火尺寸寬400米，高120米，規模非常龐大。蔡國強以煙火和煙霧為媒介，為日本311大地震以及新冠疫情亡靈祈求安息。

他表示作品靈感來自於日本傳統文化和自然景觀，希望通過煙火表現對自然的敬畏和對生命逝去之憂傷。這場煙火設計和搭建均非常複雜，需要考慮風向、氣候等因素，以確保煙火能夠在預定時間和空間內正確發射。

Cai Guo-Qiang, 2023 Photo by Adrian Gaut（圖片來源：東京國立新美術館 Instagram）

蔡國強1957年生於福建省泉州市，曾獲威尼斯雙年展國際金獅獎等重量級獎項，多次舉行國際大展，更為2008年北京奧運會開幕式擔任視覺特效藝術總設計師，亦曾參與2022年北京冬奧開幕式表演，多年被權威藝術雜誌《Art Review》評為世界藝術界最有影響力百人之一，可以說是其中一位當今成就最非凡華人藝術家。

中國著名煙火藝術家蔡國強的作品《天梯：為外星人做的計劃第20號》。（視覺中國）

說到蔡國強最著名作品，可能便是他2015年作品《天梯》，他以煙火築成一條500米階梯，向上空飛去。作品是藝術家獻給他100歲奶奶的禮物，雖然藝術家名揚國際，但祖母卻未曾親眼看過他任何爆破作品。於是在爆破計劃醞釀21年，三度嘗試失敗後終於在家鄉泉州完成作品。Netflix紀錄片《天梯》記錄了整個計劃實行過程，有興趣的讀者不妨觀看了解更多。

這次「櫻花滿天的日子」在磐城市舉行，是因為藝術家視當地為他「第二故鄉」。他從在1986年12月至1995年9月期間旅居日本，於筑波大學留學，並在磐城市成立工作室，也是在當地定調了其爆破藝術創作基礎。1994年，他曾在同一地點四倉海岸表演爆炸作品《地平線：為外星人作的計劃第十四號》，引起當地居民和媒體高度關注。磐城市是日本311大地震重災區，災後他曾捐出大量款項參與當地種植9萬9千棵櫻花樹計劃。

1994年，蔡國強曾在同一地點四倉海岸表演爆炸作品《地平線：為外星人作的計劃第十四號》（圖片來源：蔡工作室）

表演是蔡國強東京個人大展「蔡國強 宇宙遊——從〈原初火球〉開始」預熱作品，展覽將展出其多件大型作品，讀者可以參考上方詳情。至於「櫻花滿天的日子」全程表演則將於明日（29日）在主辦單位SAINT LAURENT網頁放映，稍後亦會於紐約時代廣場、倫敦皮卡迪利圓環、東京新宿、原宿以及上海、成都等地大屏幕播放，大家不妨密切留意官方消息。