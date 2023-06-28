冷氣機最初是為機器服務目的是抽濕　20世紀偉大發明今天無法捨割

【設計/ 歷史/ 冷氣】大家有沒有感覺到夏天的氣溫愈來愈熱？現代人的生活恍如已經無法遠離冷氣機，由家居、交通工具以至大部分的室內場所都被冷氣空調所覆蓋，令人不得不讚歎這項偉大的發明，完全改變了我們的生活，但原來最初冷氣機的出現並非為了改善生活環境，其服務對象也並非人類。



現在我們幾乎每家傳戶都有安裝冷氣（圖片來源：Unsplash）

冷氣機早於1902年面世，當時紐約布魯克林一家印刷公司Sackett-Wilhelms面臨一個炎熱潮濕環境造成的問題：因為濕度和溫度對紙質的影響，甚至會導致紙張變形，使得油墨無法對準紙張，同時亦不能印刷出準確的顏色，令到雜誌未能如期出版，於是公司馬上請來一位工程師為他們解決問題。後來的冷氣之父——Willis Carrier來到印刷廠，並發明了一套系統，利用冷卻的液體在金屬管內不斷循環，同時將空間內的空氣抽入這套系統，當帶有濕度的空氣接觸到冷卻金屬管時水分就會凝結起來，原理類似冷飲杯子表面的水珠，然後再將水分集結並排出，系統運行一段時間後便有效將室內濕度大大降低。

於1902年夏天紐約布魯克林的 Sackett & Wilhelms 印刷廠安裝了世上第一個現代空調系統（圖片來源：Carrier）

雖然解決了印刷公司的難題，但這個系統其實存在一個副產品，就是在不斷吹送空氣的過程中會令到室內空間溫度下降，雖然不久的將來人們就體會到其莫大的好處了。Willis Carrier於1906年為這項技術申請了專利，並組建團隊開設公司專門製造及銷售冷氣機，成立了屹立至今的同名品牌。最初品牌的目標客戶是以工廠為主，最受歡迎的是紡織廠，主打改善工作環境，從而提升工作效率，慢慢地將目標受眾由機械轉變為人。據說在一戰期間，因為負責製造武器的廠房安裝了品牌的冷氣系統，大大增加了工作及產出效率，變相為戰爭的勝利作出貢獻。

1906年Carrier為一家紡織廠安裝世上首個中央空調系統（圖片來源：Carrier）

直到20年之後，一家商場有見於不少顧客在炎夏中暑及體力不支，於是開始引入冷氣機調節空氣，怎料自此之後令顧客量大增。另一邊廂的戲院，往往因為炎熱的天氣不適宜留在封閉的空間，營業時間因而縮短，直到冷氣機普及開來也提升了營利，及後更多的室內場所效法，推進了家用冷氣機的出現，所以冷氣機的發明，不單只改善人民生活，對經濟發展也甚有脾益。於1998年，Willis Carrier作為冷氣機之父被時代雜誌評選為「20世紀100位最具影響力的人物」。

Willis Carrier與他製造的首台離心式製冷機（圖片來源：Carrier）

雖然冷氣機的確偉大，尤其是面臨全球增溫的困境，氣溫日益上升，但在我們享用涼爽舒適的生活環境之同時，也在加劇全球增溫的問題。聯合國環境規劃署指出世界上最耗能的三個產業為建築、交通及工業，建築在發達國家佔上三成以上的能耗，其中的六成來自冷氣機。所以特別在建築界，人們正想盡辦法減低冷氣機的使用。雖然現代的建築趨勢是國際化的，但身處熱帶地區又與歐美地區不同，後者會致力將陽光引入室內，但我們卻要盡力避免吸收陽光。例如利用淺色甚至白色來作為建築的主要顏色有助反射陽光；又或在屋頂種植，植物有助吸熱和遮擋陽光，並調節空氣。冷氣機的發明旨在改善環境，所以在我們使用冷氣機的同時，也別忘記環保的重要性。