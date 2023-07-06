繩縛藝術：重演束縛的痛苦來釋放內心　了解繩縛文化的前世今生

都市人生活及工作壓力大，看似身處自由城市，但實質上欠缺自由，對身心靈發展均有阻礙，種種鬱結不快極待抒發。世界上有一班繩縛愛好者，透過繩縛將身體拘束，重演束縛的痛苦來釋放內心。



另一方面，繩縛突顯身體的另類美態，在獨特的審美角度之下視為一種藝術形式，例如日本著名攝影大師荒木經惟就經常以繩縛作為攝影題材。適逢本地即將舉行「繩縛藝術節2023」，探索繩縛不為人知的多面向，適合繩縛愛好者或是對繩縛抱有好奇的朋友，藉此機會我們也來了解一下繩縛的前世今生。



圖片來源：荒木經惟的攝影作品《緊縛礼讃》

從繩縛的演變我們了解到繩縛的功能性轉變，由本來拘束得令人動彈不得，變成了將繩結置於人前的表演藝術。追源溯流，繩縛源自於日本，自古以來就是一種專門用來抓捕犯人的捕繩術。從古裝片中我們總是見到犯人被收於大牢時，手腳都會扣上鐵扣鐵鐐，但在日本古時，根本沒有這麼多鐵製用品，所以大多會用繩來綑綁犯人。大家可能會感到好奇，為何繩縛會將人五花大綁，而並非如手扣般綁好手腳便可。因為綑綁術還有分不同的功能，縛法五花八門，例如追捕時運用以速度為主的「早繩」，押送時採用的「本繩」、還有拷問用的「拷問繩」，加上全日本沒有統一的技法，不同地方也有自己的流派，並會防止外流，畢竟繩縛不同於鐵製品，懂得技法便有機會破解。此外，繩縛不單只用來固定，特定的綁法還會令人感到痛苦，或者在掙紮時難以呼吸，以加強拘束的效果。

圖片來源：繩縛藝術節2023

有看過現代繩縛藝術的便會發現，繩結及綁成的圖案，大多會置於身體前方以供欣賞，而且有一定限制不可以束縛某些身體部位，以免被縛者發生危險。不過古代捕繩術卻通通相反，繩結機關往往位於身體背面，讓犯人不能研究解脫方法，所用的繩子亦較為幼細，以增加拘束力和痛楚。所以說到底古代捕繩術與現代繩縛不盡相同，如果對捕繩術有興趣的話可以參考由藤田西湖所著的《図解捕縄術》，藤田西湖被稱為「最後的忍者」、甲賀流忍術14代傳人，可能是絕少得到捕繩術真傳之人。

圖片來源：繩縛藝術節2023

至於將捕繩術這種實戰技巧演變到繩縛藝術的轉折點，就是日本戰國時期的歌舞伎，這種戲劇表演是為當時平民的最大娛樂之一。當中一種場境「責め場」，是將拷問、折磨犯人的情境透過舞台展現出來，「責め場」之所以掀動觀眾的情緒，觀眾並非一定是代入到施虐者一方。反而被「責」的一方往往是社會底層、弱小的社群，正正是台下觀眾的寫照。再加上劇情的帶動，令人在壓抑、痛苦之中，卻得到一個抒發的出口。此時演員將捕繩術修改成可以用視覺欣賞的形態，繩子成為了一個象徵，也是情感的載體。讓現代人了解到繩縛的歷史與文化，還有浮世繪這一繪畫形式，其中一種浮世繪題材正是當時的歌舞伎演員肖像，當觀眾看畢表演可以當成收藏品購入，浮世繪將已演變成舞台藝術的繩縛再變成平面藝術，並流傳後世。

歌川國貞的浮世繪作品《禿みどり》

時至今日，繩縛相比起表演形式更著重參與，以及與內心的交流，在是次「繩縛藝術節2023」之上，大家可以體驗到多元化的繩縛文化，包括人體寫生、藝術表演、導賞活動、現場音樂、攝影工作坊、教學、座談會等，主辦方指出，大眾一般認為在繩縛之中被縛者是不自主的，但其實正好相反，被縛者擁有主導權，至於縛者則需要先了解被縛者當下的狀況，再決定力度、綁法、繩結及技巧，過程中時刻溝通並建立互信。所以每一次的繩縛，都是二人合作而成的藝術，並且獨一無二、難以複製的。

繩縛藝術節2023

日期： 7月13日至23日

地點： Heath（尖沙咀彌敦道36-44 號重慶大廈地庫）

查詢：facebook.com/shibariforallhk 、 instagram.com/shibariforallhk

