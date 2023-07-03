武漢漢劇院七月來港亮相中國戲曲節　三齣經典劇目展現漢劇精髓

【戲曲/漢劇/楚曲】漢劇原稱「楚曲」或「漢調」，有近四百年歷史，是中國最古老的劇種之一，2006年被列為首批國家級非物質文化遺產項目。武漢漢劇院今年首度來港參與中國戲曲節，由漢劇藝術大師陳伯華得意弟子、中國戲劇梅花奬得主王荔聯同多名國家一級演員，七月於高山劇場劇院獻演三場經典漢劇劇目和折子戲，讓劇迷在香港一睹漢劇精髓。



《宇宙鋒-金殿裝瘋》劇照（圖片由康樂及文化事務署提供）

漢劇在明代中期已廣泛流行於湖北、湖南、陝西、雲南等地，清代演變為「徽（班）漢（調）合流」，為京劇形成及發展奠定基礎。漢劇傳統劇目眾多，大部分取材自歷史故事和民間傳說，角色體系發展成熟，十大行當精細分明，主要聲腔為剛勁有力「西皮」及纏綿細膩「二黃」。

劇院首場先以經典武打折子戲《擋馬》打頭陣，劇目取自《楊家將》故事﹐以武打戲為主。緊接上演近十年來最受歡迎漢劇劇目《宇宙鋒》，該劇改編自陳伯華代表劇目，除保留了經典的〈趙府修本〉和〈金殿裝瘋〉兩折，亦增加了〈趙匡聯姻〉和〈盜劍嫁禍〉等情節，讓劇情更完整。

《擋馬》文隽華+胡梓煜（圖片由康樂及文化事務署提供）

日期及時間：七月七日（星期五）晚上七時三十分

地點：高山劇場

《擋馬》

主演：文雋華、胡梓煜

故事簡介：焦光普隨楊家出征，流落番邦，在界牌關前開設旅店，苦於沒有辦法過關。二十年後，佘太君派遣楊八姐喬扮男裝潛入遼國刺探軍情，行至光普店中。光普企圖盜取八姐的過關腰牌，二人因此爭鬥，最終互相表明身分後相認。



《宇宙鋒-趙府修本》王荔飾趙艷蓉 朱勇飾趙高 范瓊飾啞乳娘（圖片由康樂及文化事務署提供）

《宇宙鋒》

主演：王荔、朱勇、汪晶、熊國強、曾純、范琼、單清

故事簡介：秦朝太師趙高妄圖獨攬大權，不料遭到丞相匡洪反對。匡洪得先帝特賜寶劍「宇宙鋒」擁有先斬後奏的大權。趙高為了拉攏匡洪，把女兒趙艷蓉嫁入匡門，誰料匡洪依然不肯同流合污。趙高設計盜取寶劍，製造冤獄陷害匡洪一家，並準備把女兒獻入後宮，由此獲秦二世之寵，得到御賜寶劍。趙艷蓉得悉其父陰謀，毅然反抗父親與秦二世，踏上尋夫之路。



次場先上演喜劇折子戲《雙下山》，劇目由傳統折子戲《思凡》及《下山》重新創作改編而成。隨後劇目《亡蜀鑒》由三折組成，當中〈渡陰平〉一折展示漢劇「十雜」（架子花臉）行當扎實功力；〈江油關〉一折的「四旦」（青衣）演員由國家級非物質文化傳承人胡和顏傳授；〈哭祖廟〉一折中反二黃唱段則高亢激昂。

《雙下山》孫偉飾猛悟 王曉璐飾幽尼（圖片由康樂及文化事務署提供）

日期及時間：七月八日（星期六）晚上七時三十分

地點：高山劇場

折子戲《雙下山》

主演：孫偉、王曉璐

故事簡介：少女趙氏自幼入仙桃庵為尼，不甘空門寂苦，思凡下山；和尚猛悟亦不甘寂苦私逃下山。二人遇之中途，互訴衷腸，相偕還俗，結成美滿夫妻。



《亡蜀鑒-江油關》王荔飾李氏 單清飾馬邈（圖片由康樂及文化事務署提供）

《亡蜀鑒》

主演：王荔、熊國強、朱勇、曾純、單清、毛危、易超、鄢昌琳

故事簡介：三國時期，魏派遣大將鄧艾入川伐蜀。鄧艾暗引人馬從陰平小道入川，兵逼江油關。守將馬邈聞訊欲降，其妻李氏極力勸阻並主張抗擊，但馬仍捧印投降，李氏自戕殉國。後主劉禪驚懼，其子北地王劉諶泣血諫阻，但父終決定降魏。劉諶怒而回宮，殺妻誅子，再哭訴昭烈之廟，自刎殉國。



最後一場《二度梅》為漢劇陳派經典，其〈祭梅〉及〈駡相〉兩折體現漢劇青衣表演的雍容華貴和端莊舉止；〈叢台〉一折則展示了陳派二黃唱腔的婉轉動聽。

《二度梅》李青飾陳杏元 張志文飾梅良玉（圖片由康樂及文化事務署提供）

日期及時間：七月九日（星期日）下午二時三十分

地點：高山劇場

《二度梅》

主演：李青、張志文、吳正光、何豫、朱勇、毛危、單清、熊國強

故事簡介：唐代期間，奸相盧杞陷害梅伯高一家，其子良玉隱姓埋名出逃，後被伯高好友陳日昇收為書僮。一日，盛開的梅花被狂風吹落，陳日昇想起梅家，悲憤之極，發誓入山訪道。此情景感動上蒼，梅花頓時二度重開。陳女杏元巧遇良玉，經追問方知是梅家後代，日昇十分欣慰，將女兒許配之。盧杞逼迫杏元出塞和番，杏元行至叢台與良玉定婚明志，終雙雙跳崖自盡。



本節目設有藝人談，講題為「漢劇藝術的地域特點及表演特色」（普通話主講），由武漢漢劇院總監製晏曉毅、王荔及劇院其他演員主講，戲曲研究者陳春苗和劇院院長黃朗主持，詳情請參閱主辦單位網頁。