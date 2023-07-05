暴雨漏水名畫怎麼辦？德國博物館離譜土法護畫外　羅浮宮這樣應對

撰文：梁嘉欣
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【博物館/名畫/藝術/文物保育】夏天難免遇上暴雨，早前遊人到訪德國Gemäldegalerie（國家畫廊）時竟然發現館方用超低科技方法護畫，僅用一張塑料膜包裹價值連城Rembrandt名畫便了事，引起眾人嘩然。原來天花板漏水乃博物館常事，其他博物館又如何應對？

早前德國遇上連日大雨，美國教授David Grubbs上週參觀柏林Gemäldegalerie時發現一離譜景象——林布蘭（Rembrandt）作品《The Mennonite Preacher Anslo and his Wife》被纖薄塑料膜裹起，而畫框和墻壁相連位置則以簡單膠布固定，畫作正前方放著一個白色膠桶接天花板漏下的雨水。

林布蘭（Rembrandt）作品《The Mennonite Preacher Anslo and his Wife》（wikimedia commons）

林布蘭是巴洛克時期代表藝術家之一，更被稱為荷蘭史上最偉大畫家，現時仍吸引大量藏家、博物館搜羅其真跡。涉事這張畫作於1641年創作，至今已382年，其價值之高可想然知。Grubbs在Twitter上指，參觀時能見到展廳天花板持續漏水，而水落下之處離畫作僅僅幾吋之遙，至於同展廳另一張尺寸較小林布蘭畫作則已經被移走。現場並沒有博物館職員或警衛特別處理畫作，情況看起來驚險異常。

大英博物館漏水景象（@MarblesReunite/Twitter）

博物館負責人後來稱這是因為德國正在經歷「史上最潮濕的春天」，並指這只是急救措施，畫作並沒有受到任何損傷，而受影響展區將照常開放。 先前其他博物館亦曾有不同程度漏水，大英博物館2019年希臘展館天花板漏水，一度面臨帕德嫩神廟（Parthenon）雕像損壞危機，引起希臘官方不滿，敦促英國政府盡快歸還文物。斯洛伐克Andy Warhol博物館以及波士頓美術館亦在今年被拍到不同漏水情況。

大英博物館希臘展館（getty）

其他博物館如何應對？

眾所周知，藝術品需要小心保存，大多藝術館和畫廊都會嚴格管理環境溫度以及濕度。以這次的油畫為例，當畫作濕度過高，其上色層顏料便容易脫落，而背後畫框更可能滋生霉菌以及蛀蟲。那麼當遇上極端天氣時，是否只能依靠薄薄一層塑料膜保護畫作？

羅浮宮（Gloria Villa/Unsplash）

現時不少博物館已安裝漏水預警系統，一旦天花板檢測漏水情況便會通知館方移開作品。一些容易受水災影響的博物館，例如是毗鄰塞納河的羅浮宮，更會提前關注天氣情況，若會提前將一些館藏送往巴黎市區外保護中心保存，根據該地點建築師所指，保護中心除了選址於疏水良好地區，並安裝了雙層防水天花板、用特殊技術偵測漏水、亦有綠燈檢測害蟲出沒。很多畫作及雕塑除了藝術價值外，更有特殊歷史、文化意義，受損後需花上大量功夫修復。在全球暖化下，極端天氣不斷增加，相信對抗環境因素會成為博物館最重要議題之一。

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