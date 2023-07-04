Wes Anderson風短片佔據TikTok　本尊指已極力避開仿作但有一例外

撰文：梁嘉欣
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【Wes Anderson/Tiktok/魏斯·安德森】有些導演個人風格明顯，畫面一出大家便認得作品誰屬。如果說這樣的導演香港有王家衛，那麼美國就有Wes Anderson（韋斯·安德遜、魏斯安德森），溫暖明亮配色以及強迫症一般對稱構圖為他作品形成一種獨特美學，吸引大批忠實影迷。

近日不少人在社交媒體上模仿Wes Anderson風格拍攝短片，紅遍Tik Tok、Instagram以及Youtube等各大影片平台，不過導演本人早前就在訪問中表明，自己會用盡一切辦法避免看到這些影片，究竟為什麼他避之唯恐不及？

若是近日打開社交軟件，很有可能會看到過致敬Wes Anderson風格各種短片，有的是日常vlog，有的是旅遊記錄，也有人利用Midjourney等AI工具，將《哈利波特》、《教父》、《星球大戰》等經典電影重製成Wes Anderson風格。

這些短片通常如此：首先把畫面調成明亮柔和的復古色調，嚴謹跟從取景器格線構圖，達至完美對稱；然後在不同場景用上Futura Bold字體作為標題，並配上一段古靈精怪旁白；最後用上Wes Anderson作品常見變焦和俯拍鏡頭，加以Alexandre Desplat或David Bowie配樂便告完成。

這些短片充斥各大平台，例如在Tik Tok，#WesAnderson話題現時已累積超過14億播放量。但導演本人早前接受訪問時表示自己沒有看過任何一段仿作，稱這是一種自我保護行為：「如果有人發這些短片給我，我會立刻刪除並對他們說： 『不好意思，請不要給我發人們模仿我的短片。』因為我不想看著它們，然後懷疑： 『難道這就是我拍的東西？這就是我作品的意義嗎？』」他後來在另一訪談中表示很高興有人喜歡自己電影，但不想自己有一天變成人們眼中模樣，讓作品定型。

不過凡事都有例外，Wes Anderson指自己對Instagram賬號「Accidentally Wes Anderson」有偏愛，這個賬號從各地搜羅符合其作品風格建築照片，目前有超過187萬粉絲，曾出版過同名攝影集。

模仿短片數量目前不斷增加，早前其新作《小行星都市》（Asteroid City）上映，Tik Tok官方更找來主演團隊拍攝一則這個風格的短片作宣傳，要完全避開仿作，恐怕Wes Anderson還得離開社交媒體一陣子了。

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