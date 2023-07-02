初創新作家攻入書展 發現非遺與科普的終極創意｜森恩書話

今屆香港書展將在７月１９日開幕。一如以往，出版社都會把握六月好時光，瘋狂推出新書，準備一年一次吸金機會。書展前夕，則有另一場文化盛事於6月初發生。這場盛事由政府大力支持，獲獎的新作者與出版社可獲得大量資源，極速培育新晉作者成為媒體焦點，並為他們開拓闖出香港之路。要說的是由香港出版總會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」資助，同時獲得香港藝術發展局、香港貿易發展局、香港印刷業商會支持，第二屆初創作家資助計劃在今年6月9日正式啟動，儀式在香港西九龍戲曲中心舉行。

文：森恩



由香港出版總會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」資助，同時獲得香港藝術發展局、香港貿易發展局、香港印刷業商會支持，第二屆初創作家資助計劃在今年6月9日正式啟動，儀式在香港西九龍戲曲中心舉行。（圖片由作者提供）

首屆初創作家資助計劃提攜了《香港遺美》作者林曉敏，書載香港街頭美好，成功為近年珍視記憶的年代，以年輕人視角檢視和記錄香港各種重要面貌。今屆有更多搶眼搶耳的新作者曝光。獲獎，對於作者來說，是對作品的肯定；出版，對於出版者來說，則是個不得不面對商業市場的文化工作。啟動禮當日，出版業界與作者同台分享，道出製作過程的血與淚。資助計劃有「繪本」、「科普」和「非遺」三組，合共有八組作品獲獎。且聽計劃主事者的說法：蘇惠良先生（「想創你未來——初創作家出版資助計劃」籌委會執行主席）致辭時表示，在國家十四五規劃綱要中，「明確支持香港發展成為中華文化藝術交流中心，出版亦是文化產業中不可缺席的一員。我們這次會將初創作家帶出去，帶出去就會通過我們的『騰飛創意——香港館』的項目，希望可以帶到世界各地的國際書展。為了促進兩地的出版交流，我們同時也舉辦了大灣區初創作家推廣巡禮，分別會在深圳、廣州和澳門舉辦巡迴的展覽，和作者的交流活動，希望內地的讀者有機會認識到我們的初創作家和他們的作品」。

航向大灣區的出版藍圖

以往香港作者要闖出去，可遇不可求；這個計劃的獲選作者，則在整個出版藍圖中，擔當核心角色。政府的支持和出版社的支援，都能為作者提供衝出國際的機遇，而它的起點，也不一定限於香港。「大灣區的文化向來是同根同源，而我們知道香港也是推動中外文化交流與文明互建的視窗，同時也是東西方文學交融的一個驛站，這一次在香港出版總會等單位的支持下，中華商務貿易公司作為大灣區項目的執行機構，來承辦了此次大灣區香港初創作家的推廣巡迴活動，我們深感到榮幸。」黃曉卉女士（大灣區巡禮執行機構代表、中商貿易公司市場與發展部高級經理）致辭時，為新作者建設推廣作品的基地。

繪本創意的正向價值觀實踐

繪本組得獎作者《做自己的主角》作者湯欣樂分享時指，「這本書是講述主角自己都不太清楚自己喜歡甚麼，以及怎樣才能活得開心，經常覺得迷惘。一次的奇遇令他認識了一些當代藝術家，才明白到做自己才是活得最快樂和自在。這本書除了有書之外，也有一些創意的遊戲卡，令整件事的故事帶出主題也會更豐富，以及讓讀者可以邊看邊玩」。在這計劃中的初創作者，都有為作品多想一層的念頭。另一獲獎作品《我們來自心臨村》作者蔡逸寧在台上分享，「牠們住在心臨村這個地方，那其實心臨村有個諧音，就是心靈臨在，活在當下，牠們透過心臨樹裏面的五種法寶，從而去更加認識自己和對方，亦都有新發現和成長，那我們看看這五種法寶。這五種法寶其實就是眼、耳、口、鼻、觸，講到法寶，其實原來我們每個人與生俱來都有這些地方和感官，即是我們都可以做到這些事情，去自己成長、和別人溝通，以及更好地去認識這個世界，所以最後他們的表現就有所不同，都得到一個更加正向的生活，和更加享受這個世界、自己的人生。」繪本組得獎作品《與爸造世界》作者李榮漢，則運用布偶來介紹作品：「其實我這本書不單是一本故事書，亦是一個提升親子關係的工具，希望這本書可以帶給爸爸、媽媽和小朋友，可以建立一個良好的關係。因為從小到大的時候，都應該好好地來關心小朋友。」作者是幼稚園老師，這個繪本故事相信可為傷健人士帶來鼓勵作用。

科普組得獎作品《古生物化石實驗室：恐龍X檔案》的作者龍德駿，早在參賽前已比其他作者有較多的出鏡的機會，常有媒體訪問，只因他曾在商場一根支柱上，發現他們所用的雲石，竟存有生物化石的痕跡。他作品的起點，比起這個雲石大發現的事件早許多年。（圖片由作者提供）

科普組得獎作品《古生物化石實驗室：恐龍X檔案》的作者龍德駿，早在參賽前已比其他作者有較多的出鏡的機會，常有媒體訪問，只因他曾在商場一根支柱上，發現他們所用的雲石，竟存有生物化石的痕跡。他作品的起點，比起這個雲石大發現的事件早許多年。月前，這部得獎作品已在尖沙咀商務印書館佈展，相信讀者對他的作品不會陌生：「這本書的特色是和一般恐龍書是不同，因為平時我們常見的恐龍書都是圖片為主，和比較有名的恐龍，很少講石頭和化石，但這本書真的針對很多化石、骨頭和牙齒，原來化石裏面我們可以看到很多線索，例如這是我們香港人有份參與的研究、這是最完整的胚胎恐龍蛋，是在2021年發現的，還有暴龍等，大家都很熟悉的，但原來暴龍不止一種，平時我們只會電影的T-Rex，但暴龍其實有幾十種，平時的恐龍書也很少會講，所以我們會針對一些平時較少人講的題材。」

科普組得獎作品《我港理學——香港今昔未來微科學》由一群年輕人合著，由Inscie香港的創辦人林欣虹首先發言：「我們這本書圍繞著一個問題，即你們有沒有嘗試過用科學的角度，去了解我們香港這個家呢？這也是我們團隊Inscie的核心理念，那我們團隊共有七個作者，由七個小編共同去研究專業。」（圖片由作者提供）

另一科普組得獎作品《我港理學——香港今昔未來微科學》由一群年輕人合著，由Inscie香港的創辦人林欣虹首先發言：「我們這本書圍繞著一個問題，即你們有沒有嘗試過用科學的角度，去了解我們香港這個家呢？這也是我們團隊Inscie的核心理念，那我們團隊共有七個作者，由七個小編共同去研究專業。我們沒有其他科普作者那麼厲害，不是一個專才，都是理科生，是科大的理學生。那麼，我們每個人涉及的專長都不同，例如我旁邊的Sun，她是做化學的，讀生物科的。我們集齊了不同的範疇，去寫一本關於香港的科學歷史，用不同的角度，用年輕人眼光去看。」談到科學，她認為「科學未必高深莫測，許多都和我們日常生活息息相關，亦都符合我們的tagline。於是，我們就頂著這句句子，創立了我們那本《我港理學》的書」。他們希望用輕鬆題材帶出一些人們平時沒有接觸的知識，了解背後的科學理念，環繞「香港的歷史文化、今日的香港議題，以致明日的香港、一些時事的政策以及未來的建設」。

科普組得獎作品《藝術 X STEM：香港市區觀鳥行》作者蔡逸俊，更為在場參與者上了一節觀鳥課：「我其實是一個理科生來的，但我很喜歡畫畫，所以這裡所有的畫作、科學知識 以及關於雀鳥的照片，都是我本人去找、畫，以及搜集回來的。」（圖片由作者提供）

至於科普組得獎作品《藝術 X STEM：香港市區觀鳥行》作者蔡逸俊，更為在場參與者上了一節觀鳥課：「我其實是一個理科生來的，但我很喜歡畫畫，所以這裡所有的畫作、科學知識 以及關於雀鳥的照片，都是我本人去找、畫，以及搜集回來的。同時，這與科普和藝術有什麼關係呢？其實，我想突破科普這個框架，希望用一個藝術的角度、多元化的角度去講科學知識。譬如我們香港市區其實有很多雀鳥，單是何文田，便已有270多種雀鳥了。很多人都知道，包括外國很多人都知道，但唯獨我們香港人不知道。不是説我們每次都要去到很遠的地方才觀察到雀鳥，其實在市區，我們可能從家出發搭地鐵到九龍公園，已經是別人形容的，這是市區綠洲。有些畫友和我説，即使是日本人，都會特地來香港看雀鳥。在哪裡看？在香港公園。我們平時走過都沒有留意，所以我想用這本書來吸引大家去看，譬如這些地圖中，我們有8個地方，我就去了8個地方去看雀鳥。我們沿著這條路線，很簡單，就連小朋友可以去看到，老人家也可以，所以大眾一定可以走到，這個是九龍公園。又譬如海防道，我們有很多鸚鵡，但很多人都不知道。事實上，我這本書其實不是一本繪圖，或者科學書，只是看的單向，我裡面也有一些章節是教朋友可以跟著我的步驟去畫鳥鳥。我希望所有讀者，不只是看這本書，一起畫，用眼睛去記錄。」此書添有鳥類叫聲，附在QR Code所載的網址裡。掃描後，就可以聽鳥聲，共有20多種雀鳥在內。

科普評審梁添博士點評科普組作品時引用哲學家的說法：「我引用德國哲學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）去講人類的興趣。主要人類有興趣有三樣東西：第一是技術的興趣、第二是實踐的興趣、第三是解放的興趣。（圖片由作者提供）

科普評審梁添博士點評科普組作品時引用哲學家的說法：「我引用德國哲學家哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）去講人類的興趣。主要人類有興趣有三樣東西：第一是技術的興趣、第二是實踐的興趣、第三是解放的興趣。什麼叫技術的興趣呢？原來我們人類生存在世界裏，自古以來，為了生存而很喜歡瞭解大自然。希望在大自然的規則裏面去預測大自然、控制大自然，希望我們過得一個好的生活。所以我們經常罵天文台，為什麼預測不準確，經常要求天文台預測颱風要準確 、什麼時候掛颱風。我每天早上都希望有紅雨，因為不用上學。現在世界各地都要求科學家預測地震，因為地震有很多傷亡，如果我們真的可以控制大自然、預測大自然就可以趨吉避兇。所以一本科普書一定要做到提供我們一個真實的科普知識，科普知識是有系統的知識。什麼叫科學呢？實際上這個是日文來的，大家沒有搞錯，科學的日文是指各科學問的系統知識，所以叫科學。很多人不明白什麼叫科學這個字，其實因為這是日文來的，和經濟、化學、哲學都是從日文來的。科普組很容易參賽，因為所有和系統有關的知識都是科學知識。你可以去寫，可以幫助我們瞭解自然。我們三本入圍的書，大家聽到剛才作者説，他們都能夠幫助我們認識自然、認識恐龍、認識香港各區的科學研究、認識香港的雀鳥。很明顯三本書都是屬於我們技術的興趣，所以看完之後我們很滿足的。原來香港市區有這麼多雀鳥，我其實現在都學會聽聲音了。看完書以後，我家樓下的雀鳥聲我都能夠認得出來。《我港理學》也是，香港十八區有很多景點，背後有很多科學的。」梁博士形容，「實踐興趣就是來自人和人之間，透過語言互動，像我和大家一樣。可以互相溝通，也可以瞭解個人和歷史、個人和文化、個人和社會的關係。科普書籍其實有很多科普書，很多都很悶的。三本拿獎的書，大家除了科學之外，還會和其他東西聯乘。例如雀鳥和藝術聯乘、《我港理學》和每一個景點的歷史有關，和科研結果有關。恐龍那本書全部基於證據，我們看到恐龍的化石，基於證據去推斷恐龍的知識。其實是幫助我們對社會文化的認識，所以三本書都是有一個實踐的興趣。我看完之後，當然有很深刻的印象。觀鳥那本書可以作為一本旅遊書。《我港理學》的書也可以作為一本深度旅遊書，2023年看著這本書，我可以找到一隻雀鳥。十年後、二十年後，可能去到九龍公園，悲慘一點説，我可能找不到一隻雀鳥，或者去到其他地方找到一隻雀。這本就是一本歷史書，原來二十年前這裡有雀鳥。這本書可以幫助我們去了解香港社會，所以三本書都可以幫助我們有實踐的興趣。」梁博士分享評審準則時交代，尚要引用哈伯瑪斯所講的「解放的興趣、解放我們思想的興趣。解放思想的興趣來自什麼呢？人與人之間權力支配主宰關係，如果我們看到這本書，能夠令我們的思想解放，可以脱離權威架構，幫助我們自己判斷到，這本書就是好書。」他讚賞《藝術 X STEM：香港市區觀鳥行》令他眼界大開。

得獎作品《開雀籠》作者郭達麟介紹作品：「以前康樂街附近有間叫雲來的舊式茶樓，可能老一輩會知道，我沒有去過，好像只在門口走過。不過在戲裏面可以看到周潤發坐在那裏拍一套戲《喋血雙雄》。其實雀鳥在我們的歷史文化裏面其實有很多，圖片右上方的閣麟街其實有幾間雀籠店，一直都有雀仔街在這裏。」（圖片由作者提供）

最後來到非遺組。這一組可說是世代相傳的文化寶塔，由年輕人主動拜師，最後想到可以出版作品，得力於出版社幫忙，終把香港傳承的文化發揚光大。首先由得獎作品《開雀籠》作者郭達麟介紹作品：「以前康樂街附近有間叫雲來的舊式茶樓，可能老一輩會知道，我沒有去過，好像只在門口走過。不過在戲裏面可以看到周潤發坐在那裏拍一套戲《喋血雙雄》。其實雀鳥在我們的歷史文化裏面其實有很多，圖片右上方的閣麟街其實有幾間雀籠店，一直都有雀仔街在這裏。最初第一代在中環，之後慢慢才到旺角。到現在不要説沒有了，其實你在網上看一首歌『走先啦係咁先啦』，他們都有雀籠在手。」他強調康樂街附近的地址，就是現在經過保育而成的上海街618，他們「其實就是拿雀籠來做裝飾、做燈罩。很多人已經忘記了這件事，但拿了來挪用去玩。作者歸作者，其實整條團隊都參與了創作，我請了不同的人一起去研究，研究了三年、四年左右。我們也拜了師，去跟陳樂財師傅去學如何做雀籠。也找了一個藝術家做插畫，另外一個是設計學生，去研究雀籠的結構。我們會用手去學，逢星期四我都會去學習，你現在有興趣可以過來找我。這個師傅由刨竹開始做，用手、全手動工具去做。我本身在芬蘭讀傢俱，所以基本上機械制作多，第一次用手來製作其實都是在這裏。由大的刀到小的刀、開竹、刨竹，通常都是在這裏開始嘗試。不説不知其實沒有甚麼工具，所以我們都要自己做，這些工具都是我們自己做的。我們想，因為明白了工具，就想開放雀籠知識給大家。」他們學習了雀籠製造的技巧，用插畫做出來給大家看：開竹、拉竹絲、如何正確地拿去雀籠、如何用布包著雀籠。每一個雀籠部件都有它的名字。

非遺組作品《歲月流金——廣彩匠人的黃金時代》作者林斷山明，因身處外地，需要由編輯播放他預先拍攝好的短片：「這本書寫的是我的師傅，譚志雄師傅從事廣彩業超過50年的過程。由他的學師，到他的工作日常。透過相片去展示廣彩之美，亦透過器物背後的故事，講出匠人在香港的努力、艱辛、如何應變。（圖片由作者提供）

至於非遺組作品《歲月流金——廣彩匠人的黃金時代》作者林斷山明，因身處外地，需要由編輯播放他預先拍攝好的短片：「這本書寫的是我的師傅，譚志雄師傅從事廣彩業超過50年的過程。由他的學師，到他的工作日常。透過相片去展示廣彩之美，亦透過器物背後的故事，講出匠人在香港的努力、艱辛、如何應變。這本書中就輯錄了不同年代的廣彩，希望大家可以透過圖錄，以及不同的插畫，去了解廣彩的製作過程。其實除了一件器物之外，也有很多背後的故事值得我們去發掘。以一個徒弟的身份，寫師傅將視覺的文化，透過文字表達出來是很有意義。希望大家可以透過我們的師徒十二問，一些以行內的問題，讓大家知道香港的非遺工作或民間不同的工藝文化，究竟可以透過什麼方式去繼續承傳下去。希望大家看完這本書之後可以對香港文化有更加多的了解。」書中所載的譚志雄師傅，卻已無緣見到這本書的出世，在過去五月，已經仙遊。商務印書館編輯代表發言指，「很希望藉此記錄他做學徒時的一些心得，以及這次由他的徒弟講述這個故事出來，更加能夠體現到非遺這件事如何承傳下去，我們如何延續這個工藝。其實作者本身雖然是一個年輕人，但他現在是一個設計師，尤其是一個瓷器設計師。他現在的作品在M+也有展出，所以也很成功地由一個比較古舊的手藝，去過渡到新一代究竟是怎樣的呢？」

新一代怎樣傳承舊文化，舊文化又有哪些精神面貌值得我們再三研讀。（圖片由作者提供）

新一代怎樣傳承舊文化，舊文化又有哪些精神面貌值得我們再三研讀，相信今年書展會有更多香港文化與歷史的回顧書籍參展。值得我們珍惜的，都值得我們學習。

（本文不代表藝文格物立場）