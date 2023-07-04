梳化的30種摺法　IKEA利用AI打破梳化固有形象成就未來設計

【IKEA/ 宜家/ AI/ 設計】利用AI人工智能來進行創作已非新鮮事，只要輸入準確的文字指令，AI工具就能夠將大家心中所想實現出來，而且不限攝影、繪畫、設計甚至建築等多個形式和媒介。不過AI始終是基於人類一直以來所累積的知識庫來進行分析、整合與生成，所以AI並非無限制，因為人類的想法往往有很多限制。大家所熟悉的IKEA，於瑞典的總部設有一所實驗室SPACE10，最近夥拍設計團隊Panter&Tourron思考出一個跳出框架的設計——信封梳化，除了輕量、便攜、可組裝還十分環保。



實在難以想象這件東西會是梳化（圖片來源：SPACE10）

這個創新的想法源於一個問題：為何梳化總是有一個既定形象？AI能否幫助我們從固有想法中解放出來？團隊最初利用AI工具Runway和Midjourney進行創作，可惜無論如何輸入相關的指令，始終都無法擺脫梳化本來的面貌，這延伸出一個更大的命題，當人人以為AI可以取代人類時，但其實人類的偏見和既有想法已經深深植入AI的資料庫及演算法之中，猶如基因一樣，這可能會大大限制了未來的創業產業。最後團隊決定擺脫「梳化」這個詞，並且嘗試了其他的指令如平台、輕量、可持續、可回收、便於移動等等，生成的結果開始慢慢轉變。

僅重十公斤，輕鬆帶回家（圖片來源：SPACE10）

梳化的出現可以追溯到2,000多年前的古埃及文明，在石造的長椅之上鋪上獸皮增加舒適度，雖然千年以來不斷的演變，加上新物料的出現、人體工學的技術等等陸續令梳化進化得更舒適，不過也是萬變不離其中。典型的梳化設計由於形狀和眾多組件的組成，使之變得難以回收，廢棄的梳化大大件放在垃圾站前的景象，相信大家也曾見過，最後梳化也只能送到堆填區。有見及此，團隊不單只是想改變梳化的形象，更希望透過形態、物料和設計的改變而讓梳化可以迎來不同的命運。

圖片來源：SPACE10

基於指令的要求，信封梳化由製作、運輸、銷售、使用、以至今生來世都考慮在內，首先信封梳化僅重10公斤，符合輕量化及便攜的要求，在物料方面採用完全可回收物料，包括支撐結構的鋁製框架和可生物降解的織物及菌絲體發泡物料，後者於2016年已經被品牌研發出來，在環保的同時不需要犧牲梳化最大的特色——柔軟度。由於梳化的整體材料使用量減少，也使得運輸更容易有助減排，可拆卸組裝的特性亦便於收藏節省空間，當然不少得品牌擅長的免工具和無螺絲安裝設計。

未安裝時便於收藏（圖片來源：SPACE10）

信封梳化不僅用來安坐，還可以作為休息、交談、玩耍等的空間，以靈活地滿足不斷變化的家庭生活需求。可調節的側翼可以升高或降低，舒適地容納兩至三人，由於是模塊化設計，相信亦可以加減座位，甚至將更多的梳化放在一起組合成更大的空間，基於以上特點，使之用途變得更廣泛，從而延長了使用壽命。我們的生活模式變得愈來愈自由，這種自由度高的作品相信會是未來的設計趨勢。