《職業特工隊：死亡清算 上集》驚喜情節探討人生意義｜何故專欄

《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），絕對是今年最精彩最有娛樂性的電影！沒有之一！



《職業特工隊：死亡清算 上集》電影海報

緊張刺激，毫無冷場，充滿陽剛味，亦不乏幽默感，各個角色都有足夠發揮！Tom Cruise作為這個系列的靈魂人物，身兼監製及主演，由33歲演到60歲，繼續大顯身手，挑戰難度，亡命演出，不像近年很多荷里活大片刻意將男主角變成廢佬，甚至被妖魔化。

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影海報

《職業特工隊》電影自1996年上映至今，這個系列已邁向30週年，究竟還有什麼新意？今集由Tom Cruise飾演的IMF（Impossible Missions Force）特工頭目Ethan Hunt再次挽救世界於水深火熱，然而，今次他的「不可能的任務」，竟然是要對抗AI人工智能！劇情呼應時局，亦很有前瞻性，為這類間諜動作電影帶來更多可能性。

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影劇照

在近年荷里活電影必須「政治正確」的大前提下，Ethan集合不同性格和膚色的舊拍檔，繼續各自各精彩，Rebecca Ferguson飾演的Ilsa Faust，雖然是被拯救的對象，但她槍法如神，有美貌亦好打得，巾幗不讓鬚眉！Ving Rhames飾演的IT高手Luther Stickell，雖然是黑人，卻充滿智慧，更是Ethan可以完全信任的好朋友。Simon Pegg飾演的Benji Dunn，雖然是白人，某程度上卻是搞笑擔當。新成員是由「Captain Carter」Hayley Atwell飾演的扒手Grace，她和Ethan相遇到走上前線的過程，令人想起Tom Cruise和Cameron Diaz共演的舊作《戀戰特務王》(Knight and Day)。今集的奸角是由Esai Morales飾演的恐怖份子Gabriel，他跟Ethan的神祕過去有關，卻略嫌造型不夠突出，反而他的下屬，由「螳螂女」Pom Klementieff飾演的法國刺客Paris比他更搶鏡！

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影劇照

今集的動作場面設計得好有心思，大量爆破、飛車、槍戰和近身搏擊，打遍了海陸空，令觀眾嘆為觀止，重點是在帶觀眾環遊世界同時，善用了不同類型的場景：沙漠、機場、大街、窄巷、高山⋯⋯個人最喜歡在東方快車裡由車頭打到車尾再到車頂的重頭戲，建議首選IMAX版！

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影劇照

《職業特工隊：死亡清算 上集》的編劇導演Christopher McQuarrie，代表作品有《非常嫌疑犯》(The Usual Suspects)，今集在各方勢力鬥智鬥力同時，在適當時間加入不同笑料，今集將「變臉」橋段昇華，甚至連「3D面具製造機」也是影響劇情重要道具，令觀眾會心微笑。在峰迴路轉中，不斷出現令人意想不到的情節，包括探討人生的意義，重點我們面對「選擇」時如何選擇。

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影劇照

《職業特工隊：死亡清算 上集》絕對是今年最精彩最有娛樂性的電影！今年最精彩最有娛樂性的電影！然而，如果從另一個有趣的角度分析本片，也可以視之為科學教招攬新成員的宣傳片⋯⋯

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影劇照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook