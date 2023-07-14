以推廣中國盆景藝術為己任——香港盆景家的《些子往事》｜開卷樂

盆景源於中國，但其英語「Bonsai」卻是來自日語「盆栽」一詞。上世紀五十年代，盆景藝術由日本傳至歐美，隨即吸引不少園藝愛好者。然而當時國際盆景界普遍只知日本，對中國盆景藝術相當陌生。時至今天，中國別樹一格的盆景藝術得以於國際舞台發亮，香港盆景家扮演著重要角色。

文：香港電台開卷樂｜題：以推廣中國盆景藝術為己任——香港盆景家的《些子往事》



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港盆景文化發展研究不多，相關歷史陷入散佚的危機，《些子往事：香港的盆景藝術與文化史》的兩位作者：香港浸會大學歷史系副研究員何頌衡及歷史系教學助理何芷穎，期望記錄香港盆景歷史的發展脈絡，「通過爬梳各種史料，發掘過去香港盆景的些子往事，我們可以肯定：要了解中國甚至世界盆景藝術的發展，香港是不能遺忘的。」

文農學圃（HKBU FB）

香港浸會大學的「文農學圃」，由著名盆景家、永隆銀行創辦人伍宜孫捐贈，何頌衡說伍宜孫很早便覺察到，世界只以日式盆景為學習對象，對中國盆景欠缺認識。當時中國正值文化大革命時期，阻礙了盆景藝術的發展，因此伍宜孫出心出力，向西方推廣中國盆景藝術，「其實華盛頓國家樹木園內也有一個『文農學圃』，那些盆景亦是由伍宜孫先生送贈的。」

伍宜孫與盆景（資料圖片）

伍宜孫出身於嶺南盆景世家，自小耳濡目染，掌握製作盆景之法。七十年代，他將自己一生對盆景藝術的知識及心得集結成書，以中英雙語形式出版，再分送予世界各大學、圖書館及園藝學會等，務求把中國的盆景文化，帶到西方的視野，影響深遠。

何頌衡又提到，香港盆景大師黃基棉以及青松觀道長侯寶垣，同樣對中國盆景藝術推廣至海外有重要貢獻，前者以獨特方式打造附石盆景，廣為海外盆景界所熟知；後者將青松觀打造成優美園林，不少愛好者慕名而至。

屯門青松觀（網上圖片）

《些子往事》一書中，是這樣形容的：「香港盆景家皆以無私之心，積極以推廣盆景文化為己任，不作掩飾地把自己的知識分享，只求拋磚引玉。如伍宜孫般，把盆景捐贈於各地植物園及大學，使其盆景藝術能傳承下去，讓國人及世人欣賞，其心之高尚，莫不教人衷心敬佩。」

然而，書中亦帶出一個問題：有別於其他藝術品，盆景涉及具有生命的樹木，必須定時打理修剪，因此必須將盆景家的創作理念及手法傳承，惟目前香港有相關知識的人才不多。何芷穎建議，對盆景有興趣的市民可以先從觀賞開始，培養相關興趣，再去進修相關課程，「青松觀每年四月仍有盆景展覽，這個傳統源於1980年代，維持至今，大家可以去看看。」

青松觀盆景展覽（青松觀官網）

盆景今天在香港算不上常見，但兩位作者再三強調，浸大「文農學圃」、上水「石苑」及屯門青松觀，仍放置了不少盆景作品。看到這裏，你又會否抓緊機會，到上址走一走，欣賞這些珍貴的文化瑰寶？

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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