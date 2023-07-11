大英博物館涉盜用秋瑾翻譯　事後只刪除文本未署名華人譯者惹訴訟

【大英博物館/翻譯/秋瑾】大英博物館晚清特展早前捲入侵權危機，加拿大籍華人譯者Yilin Wang在Twitter上控訴館方未經授權下使用其秋瑾詩歌英文翻譯，引起軒然大波。



事件發酵後，博物館直接在展內同時下架多首詩歌原文以及譯本，從未標明翻譯出處，目前譯者已發起募捐計劃就此事向大英博物館提告。



涉嫌侵權展覽名為「晚清百態 | 潛光藏耀的世紀」（China’s hidden century）(大英博物館Facebook）

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涉嫌侵權之展覽名為「晚清百態 | 潛光藏耀的世紀」（China’s hidden century），官方網站指展覽是全球首個涵蓋19世紀中國的大型特展，重點圍繞晚清人物歷史以及社會百態。據稱，策展計劃長達4年，獲英國藝術與人文研究委員會撥款£719,000（約7,265,221港元），包含超過100名學者研究成果。

秋瑾在日本時持短刀拍攝

其中一位被介紹人物為中國近代革命家秋瑾，1877年11月8日出生於福建廈門，其後留學日本，1905年回國加入孫中山創立之反清團體中國同盟會。1907年徐錫麟與安慶起義失敗，牽連秋瑾被捕處以斬刑，時年31歲。秋瑾精與詩詞，曾創辦《中國女報》，被視為中國近代重要女權運動家。

加拿大華裔譯者Yilin Wang早前在Twitter上表示館方在從未聯絡她的情況下，未經允許便使用她已在文學雜誌以及個人網站上發表之多首秋瑾詩歌翻譯，包括23行《滿江紅·小住京華》翻譯全文。該譯文不僅用於展館中秋瑾介紹文本，亦見於展覽圖片、語音導賞、以及相關書籍中，期間未向譯者提供任何酬勞，亦沒有標註翻譯來源。事後大英博物館在官方聲明中承認事件，稱其為「人為失誤」（human error），指會全力支持相關職員，要求停止任何就事件作出之人身攻擊，並在展覽中取下翻譯，同時直接移除秋瑾中文原作。

Yilin Wang就大英博物館侵權一事發起募捐（crowdjustice截圖）

譯文在展覽中使用超過一個月，譯者表示大英博物館未曾向公眾表明出處便取下譯文，希望能正式署名，並進行誠懇道歉。館方則表示願意提供經濟賠償，但雙方未能就處理達成共識。Yilin Wang目前已發起募捐，籌得超過£17,488（約176807港元）款項，計劃提出侵權訴訟。她在募捐網站中寫道：「最差情況已經發生，現在公眾不僅無法閱讀譯文，知道是誰進行的翻譯，同時也不能看到秋瑾原文。兩位有色人種女性作品均被消除。我們不是即棄的。」館方暫時未有其他回應。