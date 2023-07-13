瑞士家具商Vitra總部　雲集建築大師、普立茲克獎得主的朝聖之地

【設計/ Designer Chair】對家居生活質素有追求的朋友，定會嚴選家中的家具，或會收藏一些大師的經典作品，對於瑞士著名的家具名牌Vitra定會有所認識，品牌集結了家具設計界星光熠熠的殿堂級大師之作，例如Charles and Ray Eames、Philippe Stark、Verner Panton、Jean Prouvé、George Nelson、柳宗理等等⋯⋯每一位合作過的設計師與品牌成就彼此，共同開創出這個家具設計帝國。



原來除了家具之外，品牌位於德國的總部，更是雲集了眾多建築大師、普立茲克獎得主的朝聖之地，最近引入了新成員——日本建築師田根剛的作品，今回一起走進這個Vitra Campus看看有多震撼。



Vitra Campus（圖片來源：Vitra）

Vitra成立自1934年，最初只是一家紮根於瑞士巴塞爾的設計公司，後來於1950年進駐了鄰國德國的小鎮Weil am Rhein，其實僅距離巴塞爾約20分鐘車程。品牌首次與設計大師的合作，始源自1953年，創辦人Willy Fehlbaum於紐約見到已經成名的Charles and Ray Eames的椅子深感震撼，於是毅然尋求合作機會，直到1956終於獲得授權，自此打開了整個歐洲家具市場的大門。

英國建築師Nicholas Grimshaw設計的廠房（圖片來源：Vitra）

說到這裡，有些朋友可能會發現另一個家具名牌Herman Miller同樣擁有Charles and Ray Eames的作品，事實上1956年Vitra成為了紮根美國的Herman Miller的歐洲授權代理商，兩家本來獨立的公司甚至共同開設了合資企業，兩大家族的成員也建立起深厚的情誼。除了Charles and Ray Eames，還廣泛推廣George Nelson及Alexander Girard的作品，家具商與設計師合作無間，將一件又一件經典的設計家具發揚光大，雖然Herman Miller與Vitra的合作止於1984年，但仍保持良好的關係，前者更將以上三位設計師於歐洲和中東的設計權轉讓給Vitra。

Frank Gehry於1989年設計的廠房（圖片來源：Vitra）

說回品牌的總部Vitra Campus，本來平平無奇的廠房，為何會變成設計感極強的建築聖地？一切始源於1981年，廠房遭受了一場大火，百廢待興，還有大量的訂單等著完成。此時品牌的二代掌舵人Rolf Fehlbaum沒有急沒有亂，還找來了著名英國建築師Nicholas Grimshaw重塑園區，憑著他對於工業建築設計的專長，僅花上6個月時間便成功將廠房重建，廠房一反過去的外觀設計，採用現代化的波紋鋁板製成廠房的外牆。經此一役，在翻新重建之外，也提供了一個機會去為園區注入更多元素。

SANAA於2012年設計的廠房（圖片來源：Vitra）

本來Nicholas Grimshaw想將整個園區打造成一致的風格，與此同時，適逢品牌的初代掌舵人迎來70大壽，Rolf Fehlbaum想為父親送上一份禮物，於是找來著名瑞典公共藝術大師Claes Oldenburg打造一個以Charles and Ray Eames為靈感的雕塑，同時還發現其實廠房的功能不止步於生產，還可以與多元文化及藝術結合，自此愈來愈多的建築大師作品進駐於此，打造出一個引人入勝的當代建築群。

安藤忠雄於1993年設計的Conference Pavilion（圖片來源：Vitra）

Zaha Hadid於1993年設計的消防局（圖片來源：Vitra）

Frank Gehry、Zaha Hadid、安藤忠雄這些普立茲克獎得主大家定必有所聽聞，他們於歐洲的首件作品就獻給了Vitra Campus，當中Zaha Hadid於1993年為園區設計的消防局更是她的處女作。另外園區還有Álvaro Siza、SANAA、Herzog & de Meuron一共六位普立茲克獎得主的建築，此等壯舉相信是建築界的舉世無雙的特例。

Herzog & de Meuron於2010年設計的VitraHaus（圖片來源：Vitra）

如果對建築或設計感興趣的朋友，Vitra Campus絕對是一個一生人必去一次的朝聖之地，如果未能親身前往，於品牌的網站可以進行線上導覽。最近又有一位新成員進駐園區，田根剛是繼安藤忠雄、篠原一男和SANAA之後第四個進駐的日本建築設計單位，田根剛憑著2006年設計的愛沙尼亞國家博物館一舉成名，其設計理念「未來考古學」將過去的記憶化為建築未來的動力，是次打造的八角形小屋「Tane Garden House」，正正是一個源於回憶、開展未來的實例。

早在三年前Rolf Fehlbaum曾帶領田根剛遊覽當地，並在過程中分享了兒時回憶，以前這裡還是一大片草原，在發掘這個地方的過去同時，萌生起「Tane Garden House」的創作意念。小屋以可持續性為題，以本土的茅草、岩石、木材由當地工匠建造，在屋外設有座位和小噴泉，於觀景平台可以欣賞到附近的Oudolf Garten、Umbrella House等其他大師的作品，設計原始而別具韻味。