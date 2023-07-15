日劇編劇「對白王」宮藤官九郎　金句靠人生血汗智慧｜湯禎兆專欄

大家都知道日劇的金句王是坂元裕二，《四重奏》金句在網路上的廣泛流傳，大抵可證一二。不過他的金句風格是村上春樹式的，也即是善用妙喻，拓闊當下想像，令人有智性上的即時快感。宮九並非不擅此道，如「無倫是天國還是地獄，第一個字母都是H」（《地獄哪有那麼high》）又或是「不管是什麼樣的大媽，都一定是某個人的公主」（《監獄公主》），就是相若指標，只不過他真的不好此道。他的「金句」，其實是緊扣場景遞進而成的對白，也是積累大量經驗才得出的人生血汗智慧，而且扣連的緊密度可以是跨劇目的（自身不同作品之間的對話及承接），那真的非常考驗文本的敏感度乃至對宮九的忠誠度呢！

文：湯禎兆｜原題：「對白王」宮藤官九郎



《寬鬆世代又如何》劇照

就以我最愛的宮九劇《寬鬆世代又如何》為例：

「超厲害的你們！選擇考一個自己覺得能被錄取的大學、再選擇進入一個自己覺得能被錄用的公司，而且一直持續做到現在，這不厲害嗎？我真是佩服的五體投地啊。因為你想想，這就像是打電動的時候一直重複做同件事情一樣啊，不斷重複地刷那些可以輕鬆通過的關卡。天啊我做不到，我沒有這樣的才能啊。所以我才會過著這般悲慘的生活啊！」

《寬鬆世代又如何》劇照

柳樂優彌對社畜生涯的尖銳批評，每次重看都勾起《咒術迴戰》中七海建人的溫柔抵抗——一剛一柔，同樣令人愀然落寞。

至於成人的狡詐及不負責任，大概沒有較此更精準的描述了：

《寬鬆世代又如何》劇照

「我是第一批接受寬鬆教育的小孩，我們在出了社會後，受到上一代人的全面性找碴，說我們沒有競爭意識、沒有危機感、無法應對意外狀況。國家擅自告訴我們周六不用上課，把教科書變薄，然後再把考試成績下降的我們當成廢物對待。」

現在重看，我禁不住想起通識科的所有老師。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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