《回憶中的香港味道2》以金碧酒家為背景的讀劇夜宴｜何故專欄

2023年7月13日及14日，「回憶中的香港味道」金碧懷舊菜＋讀劇夜宴，順利圓滿結束！



這兩晚我們將剛剛慶祝59週年的金碧酒家變成「餐飲劇場」，結合「戲劇＋飲食＋互動」的三大元素，為接近200名參與者帶來嶄新的戲劇和用餐體驗！



圖片來源：筆者提供

開席前的讀劇演出《餐桌上的戰爭》，這是今年七月書展的新書《回憶中的香港味道2》裡，其中一個以金碧酒家為背景的短篇故事，為現場的參與者帶來視覺、聽覺、甚至味覺的衝擊！

《餐桌上的戰爭》以一家四口為主角，父親打算在充滿回憶的金碧酒家，設宴款待即將回港的長輩，四人為了選擇喜歡的懷舊菜式，竟然先而口角，繼而大動干戈，只因他們對飲食擁有不同的觀點和立場！父親以味道為先，母親卻必須健康，姐姐奉行「手機先食」，弟弟卻渴求特別菜式！最後到底如何收科？

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《餐桌上的戰爭》的故事呼應當晚大家享用的懷舊菜式，故此，兩晚的劇情都有分別，而兩晚的演員和嘉賓亦不一樣。13日的第一場，由資深配音員黃文偉擔任舞台指示和負責旁白，他的代表作包括在動畫《SLUM DUNK》聲演宮田良田；四位主角，分別由「必理痛女Boss」官詠儀飾演母親、靚仔主持謝利飾演弟弟、曾客串ViuTV電視劇《I SWIM》和主演音樂劇《得個夢。冇銀用》的年輕演員陳伊霖飾演姐姐、以及多才多藝的男藝員黃建東飾演父親。

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《餐桌上的戰爭》不只是單純的讀劇，特別加入了即興演出，中段飾演父親和弟弟的兩位演員，短暫離開了座位，跟參與者交流互動，一起炒熱氣氛。黃建東本來是這晚的嘉賓，但他突然戲癮大發，仗義相助客串一角，成為了全場焦點，更是大家的集郵對象。

這晚除了享用美味又有故事的懷舊菜，還有大抽獎，更有神秘環節，就是好友們為黃建東的驚喜生日派對！黃建東和其他「七月之星」，包括：讀劇演員之一官詠儀、網台主持Ken Wong、電影導演胡嘉樂、火鍋連鎖店「二鍋頭」老闆Sam和Yoyo伉儷等，一同切蛋糕慶祝，全場氣氛熾熱，一起為他們唱生日歌，渡了一個充滿歡笑聲的晚上。

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14日的第二場，演員陣容有所改動：由身兼小說原著、編劇和導演的何故擔任舞台指示和負責旁白，繼續由官詠儀和陳伊霖飾演母親和姐姐，黃文偉改為飾演父親，曾參演音樂劇《得個夢。冇銀用》的年輕演員鄧沛楠飾演弟弟。這個新組合，擦出不同的火花。有趣的是，這晚同樣有神秘環節，其中一名參與者馬先生準備了大束鮮花，即場送給其生日的妻子，全場一起為他們送上祝福，非常溫馨和熱鬧。

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作為「餐飲劇場」，除了精彩演出，美味食物也是重點！第一場的懷舊菜式，包括：酥炸蟹拑、錦滷雲吞、杏汁白肺湯、魚腸蒸蛋、蠔豉生菜包、豉汁蒸蟠龍鱔、八寶鴨和金華玉樹雞，尾單是窩蛋牛肉飯和乾炒牛河，糖水則是南瓜西米露。第二場保留了酥炸蟹拑、錦滷雲吞、杏汁白肺湯和南瓜西米露，其他懷舊菜式改為：椒鹽鮮魷、蜜汁燒鱔球、荔茸香酥鴨、金蒜香脆皮雞、大馬站煲、鮮蝦荷葉飯和楊州窩麵。兩晚菜式跟劇情的互相呼應，令人回味無窮！這些菜式典故、材料和烹調方法，在讀劇時都已詳盡介紹，參與者品嚐美食同時，更可以溫故知新，加深對香港飲食文化的了解，這正是《回憶中的香港味道》小說系列的創作緣起。

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這兩晚《回憶中的香港味道2》優先發售，同場加開簽書會，不亦樂乎！再次感謝貞姐、強哥、台前幕後、各位參與者和嘉賓、以及贊助抽獎禮物的友好支持！

吸納了早前5月23日的預演，以及這兩晚正式演出的寶貴經驗，下一輪的《餐桌上的戰爭》將會更加精彩！除了繼續以金碧酒家作為舞台，現正積極考慮和其他有特色的食店合作，極有可能衍生出新的故事，大家請拭目以待！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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