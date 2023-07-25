日本鐵道150周年推出集郵App進行蒐集任務　奪康城國際創意節大獎

【日本設計】潮流興「打卡」，打卡一詞源自於上班文化證明自己有出勤的行為，現在的打卡行為則是指旅歷地方時拍影留念或在社交媒體進行標記，證明自己到此一遊。其實早在手機和相機普及之前，我們一直沿用蓋印來打卡，也類似於護照上的入境紀錄概念，不過即使印章設計得如何精美，隨著紙媒的沒落及智能電話的普及，人們已甚少拿著簿子到處收集蓋印。



有見及此，現今依然保留此印章文化的日本JR集團，為慶祝日本鐵路150周年，與日本著名廣告公司日本電通攜手打造一個電子化的車站紀念章應用程式「Train Trip」，收集了多達802個車站的印章之後，更有機會獲得精美的實體禮品，如果近期會到日本旅遊的朋友不容錯過。



圖片來源：JR Group

日本的鐵道歷史，最早可以追溯到1872年接通東京新橋和橫濱的第一條鐵路，發展至今鐵道網絡非常廣泛且複雜，以港人最熟悉的JR East為例，原來每天有多達1.2萬班列車行駛，加上每一班都非常準時，十分值得引以為傲，無論是日本人以及外地遊客，都會鍾情於日本鐵道文化，為滿足鐵道迷以及遊客，早在1931年開始設置車站內的紀念印章「駅スタンプ 」，印章設計時而是當地的形象符號、時而是景點、名人、名物等等，收集的人逐漸變多，甚至有特意遠道而來收集的旅遊愛好者，所以不同的地區和車站有時還會舉辦一些不同主題的旅遊活動。

圖片來源：Unblock Coffee

今年適逢日本鐵道歷史150周年，將「駅スタンプ 」這個重要的鐵道文化進行與時並進的大革新，不單以「Train Trip」為題製作一個手機應用程式，當中的802個車站紀念印章更是重新設計而成的，可見得匠心獨運。為了鼓勵各位踴躍蒐集，發掘更多車站故事，「Train Trip」還特意設立排行榜，再者完成了內裡的蒐集任務，還有機會獲得編集了600張日本傳統木雕郵票的集郵書。除此之外，「Train Trip」早前還於2023康城國際創意節（Cannes Lions）上，獲得了「工業工藝類」的金獎以及比賽的大獎，其巧思及精美設計獲得了國際肯定。

圖片來源：Unblock Coffee

登入「Train Trip」的網站及程式，可以見到是次以鳥為靈感的主視覺設計，寓意著每位乘客都可如飛鳥般自由探索和旅行，飽覽沿途風光景色。要重新設計802個印章可見得非常花費功夫，原來團隊還需要進行大量的資料搜集，考察回溯車站的歷史，除了翻書本，訪問口述歷史，還要在社群媒體上找尋蛛絲馬跡，每一個印章都盛載著獨一無二的故事，然後繪製成木雕郵票印章。花上如此多的心機，其實都是想大家可以在參觀車站的同時，發掘附近更多的景點，並將整個體驗遊戲化，恍如進行冒險家的日常任務，途中體驗日本鐵路的浪漫風情。