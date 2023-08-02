搜羅日本最有個性私人住宅　從藝術家前衛建築到職人住商結合町屋

「這不只是全日本室內設計及建築的豐美搜查紀錄，更是寫給我輩生活空間的情書。」紐約時報的時尚雜誌 T Magazine，如此形容獲旗下評論網站 Wirecutter、華爾街日報選為最佳書籍的《Japanese Interiors》。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Japanese Interiors》



《Japanese Interiors》（圖片來源：https://moom.cat/l/QDUCL5）

+ 4

前衛而奇幻的有機建物，孵育著成名前夕的藝術新秀；職人世家在柳暗花明的町屋裡，過著住商結合的日子；時序入秋之際，正好適合坐在緣廊和好友啜飲新釀的梅酒⋯⋯無論規模是幾張榻榻米或一望無際，日本的生計與生活，總是和建築空間構成獨有的生態系，而日式室內設計一路發展至今，即使概念及追求幾經代謝或突變，那股獨特的魅力始終風靡全球。

《Japanese Interiors》（圖片來源：https://moom.cat/l/QDUCL5）

《Japanese Interiors》（圖片來源：https://moom.cat/l/QDUCL5）

拉開紙門造型的封面，跟隨日本版《Vogue》專題執行編輯飯田美穗子，深入大隱隱於市的公寓，也遠道探訪依山傍海的秘境。《Japanese Interiors》詳盡解析全日本 28 間私人住宅的工藝、美術價值，還有其中的奧妙細節；書中有個性鮮明的極簡住屋、實用的住商混合空間，也有洋溢傳統居住智慧的老宅，而且不乏經典大師之作，許多皆出自隈研吾、nendo 工作室、藤井厚二、遠藤新、東孝光等日本頂尖建築師之手。

《Japanese Interiors》（圖片來源：https://moom.cat/l/QDUCL5）

《Japanese Interiors》（圖片來源：https://moom.cat/l/QDUCL5）

《Japanese Interiors》不只萃取私人領域珍藏的靈光、介紹日式室內設計本身如何日新月異，亦引出當地將自然風景融入家屋的哲思，本書因而不是可望不可及的家居設計聖經，那靈感滿溢的 250 餘頁，盡是關於宜人生活的啟示與提醒。

《Japanese Interiors》（圖片來源：https://moom.cat/l/QDUCL5）

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

衍生閱讀——

二宮和也主演《浅田家》原作！ 耗時7年一系列搞笑情景劇家庭照

+ 10

看似繁華卻無人居住 攝影師訪21個「波坦金村」探究荒誕面子工程