在#MeToo時代為陳冠希平反　其音樂水平遠被低估？｜林綸詩專欄

港、台也爆出metoo第N波，坊間重提預言家子華神在《金盆浪口》裡，為陳冠希平反，大家開始認同起來，陳冠希的行為和承擔，其實不是太差。當年，本來是私隱的片段被公諸於世，受害人變被告，還承諾無止境退出娛樂圈，對比現在被挖出來不是你情我願的性行為，陳冠希的個案果然是更輕了。

文：林綸詩｜原題：當今天想起愛是陳冠希



被坊間稱為「豔照門事件」過去後，陳冠希已絕跡香港娛樂圈。

黃子華是這樣說的: 「我只係想問，一個花弗嘅明星，或者演員，係咪從此就冇資格做戲呢？」對於陳冠希，他當然是帥哥，但我更掛念他的音樂。除了現在人人還會記得、現在聽更別有味兒的《香港地》，我還喜歡《愛似陳冠希》。不論是和MC仁，還是農夫合作，絕對是有他的品味取態和特色，其實單憑他自己，可能也會唱出HIT歌，但他還很熱衷與不同人合作，回看拼湊出當年的香港廣東歌風景。

//對於呢個地方 我同你同一個同感

同一個諗法 我同你同一種人

雖然你有你忙 我有我忙 佢有佢忙

各有各行業 但係用緊同一本黃頁

灣仔海旁尖東海旁 中間都係同一個海港

大街小巷串埋就係 我地呢一個香港

以前有好多工廠 宜家有好多銀行

就算點變 都係屬於我地呢一個香港

經過幾多風暴有d野仍然屹立不倒

太平山頂大帽山頂 依舊一樣大霧

新機場唔再新 但係呢度多左一個島

舊車站唔再用 但係個鐘樓仍然係度

新作風 新人事 新公司 新董事

邊個話事我唔懂事 基本上都仲係白紙黑字

經過幾多谷底香港仔仍然係香港仔

見過幾多風浪香港人仍然係香港人//



//其實一直以嚟我 真係好傻

日日工作捱生捱死 為咗佢去買DIOR

佢話你梗先至愛我 唔係名牌就唔好送俾我

唔係BEN士就唔好嚟接我

冇記者梗有邊個會影我

陳冠希話呢啲咁嘅女有冇搞GE錯

但係宜家我女友真係一啲都唔攞

唔要銀紙唔要DIOR 凈係想成日攬住我

有緋聞嘅事佢不會信蘋果

佢唔會發火因我時間唔多

愛情阻住用LOVE is ALL

農夫話愛似我 但我覺得愛似我公主啵//



陳冠希（《9個女仔1隻鬼》劇照）

另外，就是他那個充滿鬼仔懶音的風格，真是配他臉蛋的人才能唱出不討厭的風格。其實情況有少少像張國榮，就是俊男型仔又有點態度的歌手 (林敏聰就話過寫給張國榮的《戀愛交叉》，「穿上晨褸愛床邊/揮一揮懶手/喝一口新的甜酒」的一串動作，是他才會做得型和不可憎)，才能唱出自我的歌如《極愛自己》(而這首也是張國榮作曲的)。

去到2000年，陳冠希可以話係該時代的顏值巔峰。（《無間道》截圖）

最後不得不提《壞孩子的天空》，一來是他個人的寫照，二來名字與一日本電影一樣。那時很迷主角安藤政信，也像陳冠希壞壞的但迷人，也算是港版壞孩子，大大對陳冠希加分！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

