Ken的進化史：與Barbie一見鐘情、分分合合、意外成為Gay Icon？

【Barbie/ 芭比/電影/歷史】這個夏天鋪天蓋地是Barbie宣傳，幾乎每個戲院都能看到巨大海報，各大品牌爭相推出聯名產品，金句「She's everything. He's just Ken.」（編譯：芭比是一切，而他只是Ken。）更是席捲網絡。



賴恩高斯寧的Ken造型遭大批網民嫌棄。（劇照）

人人都講Barbie，但幾乎沒有人在意過Ken。

電影版劇照公開時引起不少討論，但連主演Ryan Gosling宣傳時亦忍不住發一句牢騷：「我很驚訝竟然有人為此版本Ken抓狂，就像你們之前真的在意Ken一樣，哪怕只有一秒！」直指根本沒人玩過Ken，甚至他只是「不太酷的配件。」 所以我們今天齊來好好談一談Ken，究竟他從何而來？為什麼一度成為Gay Icon？

片場愛情故事

大家都知道Ken是Barbie男朋友，印象中的Ken是一身肌肉、有著親切但沒有什麼靈魂的笑容，常在Barbie身旁出現，但具體設定又似乎含糊不清。電影版裡亦調侃了這一點，設定中Ken負責「沙灘」，但實際上職責是什麼根本無從得知。

《Barbie芭比》劇照

Ken全名是Kenneth Carson，和Barbie一樣名字來自發明人Ruth Handler子女姓名。Barbie誕生於1958年，在享受兩年單身生活後，廠商美泰決定為她安排一名男朋友（官網中寫明，他們正好是相差兩年的姐弟戀。）官方安排之登場故事是這樣的：

於他們家鄉舉辦的一場舞會上，Ken穿著一身黑白燕尾服，從遠處留意到Barbie。當時這位「著名少女模特兒」穿了奪目晚禮服，綁著標誌性高馬尾。兩人一見鍾情，隨即形影不離。他們會一起出席大學排隊、野餐、或者以經典沙灘形象出現。

初代Ken（資料圖片）

Barbie在片中表明她們沒有生殖器官，而實際上這也是廠商生產Ken初時最受爭議之處。Ken一開始便是作為Barbie男友出現，但作為兒童玩具，廠商又擔心玩具會被「情色化」看待，於是特意讓Ken看起來像沒有攻擊力的青少年。一開始美泰決定於Ken下半身作隆起處理，讓生殖器官似有若無，後來生產商發現去掉這部分會讓生產成本降低，漸漸製成大家所認知Ken模樣。

一度成為Gay Icon？

Barbie造型一直跟隨時代變遷，Ken當然如是。從1961年起Ken挑戰過不少服裝，校園風、運動風就不用說，更嘗試過不同長度頭髮，可以說是緊貼潮流。1993年一批「跟風」造型Ken，更讓他一度成為了當年Gay Icon。

Ken嘗試過的不同造型（資料圖片）

為了促進銷量，美泰在90年代初期請來一群五歲女孩來提供生產建議。當時最紅是Prince、Madonna等人，他們MV中男性造型自然成為女孩們心中理想Ken形象。採納意見後，一批穿著緊身網紗衣、皮背心、緊身褲、戴著耳環、項鏈之「Earring Magic Ken」（耳環魔法Ken）橫空出世。不少人認為這位Ken身上項鏈很像成人玩具，同時彼時耳環仍被認為是女性配飾，所以此Ken一出即引起LGBTQ+群體注意。

最受爭議之Earring Magic Ken（美泰）

評論家Dan Savage當時撰文表示只要是圈內人，必然能認出項鏈是什麼，又指這批Ken穿著完全是模仿數年前洛杉磯和紐約同性戀圈子流行穿搭。美泰不久後大量回收這批產品，但不少人已經將它們納入收藏，甚至讓其成為歷來銷量最佳Ken款式之一。

分手再復合

和不少情侶一樣，Barbie和Ken亦經歷過分分合合。2004年情人節前夕，美泰發言人Russell Arons公開透露經歷43年愛情長跑後，兩人決定分開。更指這是Barbie之決定，指她不想在這個浪漫節日對大家作出隱瞞。有網民則將當年這段發言上傳Youtube，有興趣觀眾可以一看此事來龍去脈。

當然，比起說兩位虛構人物情意已盡，倒不如說這是美泰商業決定。千禧初期，Barbie銷量持續下降，不斷受競品威脅。為了帶來新鮮感，廠商決定讓兩位分開，生產單身貴族Barbie之餘，同時亦為她安排澳洲滑板男孩新歡Blaine。而根據紐約時報報道，在官方設定中，Ken因此大受打擊，到歐洲以及中東各地散心，並從佛教和天主教中尋求安慰。

Phillip Bloch改造後Ken（資料圖片）

後來2006年，美泰推出新故事，讓Ken重返這場「愛情遊戲」。他們讓Ken接受明星造型師Phillip Bloch改造，讓他重新以合身西裝、皮衣壞男孩等帥氣造型出現。甚至為他「整容」，2006年後的Ken鼻子會更高，而嘴唇線條則會更柔和。Bloch表示，新造型靈感來源Matthew McConaughey以及 Orlando Bloom，至於是否相像就見仁見智了。

Barbie與Ken復合套裝（美泰）

經過一番努力，美泰終於安排在2011年情人節讓兩人復合，並隨即推出「復合套裝」，自此兩人沒有再分開過。

現時Ken怎樣了？

Toy Story3中Ken和Barbie均有戲份（美泰）

事實上，這次真人版電影並不是Ken第一次出現於大屏幕。在《玩具總動員3》中，Ken便曾經以70年代出現，並和劇中Barbie墮入愛河。

新系列Ken（美泰）

而隨著時代變遷，對玩偶需求當然亦改變。2017年美泰推出一系列多元化Ken，包含不同膚色、髮型、身形的Ken，一別以往單調金髮白人男性設定。廠商更推出多款聯名系列，在官網中你甚至能找到cos美國歌手Adam Lambert、以《暮光之城》、《飢餓遊戲》角色出現之Ken。