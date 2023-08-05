以飲食和家庭為題的合家歡本地原創音樂劇《四餸一湯》｜何故專欄

《四餸一湯》作為「國際綜藝合家歡」的其中一個項目，是一套三強聯手的親子音樂劇！



圖片來源：香港中樂團

《四餸一湯》由香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰親自下廚，林鎮威導演，邢灝編舞及擔任副導演，聯同香港兒童合唱團及一舖清唱，炮製出迷你音樂劇《開飯喇》、童聲合唱與樂隊《童心童真香港情》、以及為「美味人生」而寫的敘述中樂《庖廚樂》。

圖片來源：香港中樂團

《開飯喇》是本地原創的兒童音樂劇，首演於2001年7月13日在香港大會堂音樂廳舉行的「庖廚樂」音樂會，當時由葉詠詩擔任客席指揮，今次的演出由溫卓妍修改。故事以陳氏一家六口的日常生活作為反面教材，透過中樂、童謠和戲劇元素，帶出餐桌禮儀和健康飲食習慣等主題。由一舖清唱的劉兆康、陳皓琬、孔君蔚和蔡穎妍，分別飾演爸爸、媽媽、左筷筷和右筷筷，四名小演員朱彥童、張慧瑩、梁善堯和關皓峰，則分別飾演大姐、二姐、三妹及四弟。

圖片來源：香港中樂團

《開飯喇》由祖詩編劇、陳能濟編曲，這個故事好努力串連不同的歌曲，故此令劇情有點鬆散，餐桌禮儀和健康飲食習慣都只是輕輕帶過，幾位演員亦沒有火花，加上揀選的歌曲較為冷門，而大家熟悉的《雞公仔〉卻填上新詞，現場觀眾難有共鳴，更重要是中樂團和劇中的爸爸都存在感薄弱，彷彿只是為了兒童合唱團伴奏，沒有太多發揮機會。慶幸15分鐘中場休息後的《童心童真香港情》立即牽起高潮！

圖片來源：香港中樂團

《童心童真香港情》分為兩個樂章，由陳錦標編曲，盡顯中樂團和兒童合唱團的實力。第一個樂章結合了大家較為熟悉的《氹氹轉》和《何家小雞何家猜》，現場反應明顯有改善！第二樂章是《香港・香港》和「這是我家」組曲，這是屬於年長觀眾（包括我）的Good Old Days，我發現有觀眾一起和唱。然而，《香港・香港》的主唱者早已移民，「這是我家」組曲的填詞黃霑和作曲顧嘉輝先後仙遊，這夜重溫經典，別有一番滋味在心頭⋯⋯

圖片來源：香港中樂團

壓軸的《庖廚樂》由陳明志作曲，盧偉力負責文本，今次的演出由溫卓妍修改，由一舖清唱的劉兆康飾演食神，小演員陳明諄和梅尹希，分別飾演兄妹甜椰椰和酸微微。

圖片來源：香港中樂團

《庖廚樂》由一段敲擊樂開始，令人精神為之一振，其後中樂團每位團員都有足夠發揮空間，加上兩位小演員沒有台詞，純粹以肢體語言來演戲，劉兆康的「獨腳戲」，令中樂團成為真正的主角。如果你是第一次觀看中樂團的演出，單單是這一段，已足以令你留下深刻印象！

《四餸一湯》雖然不夠連貫，但在三強聯手下，勝在人多勢眾，具備視聽之娛，就像是一場各自各精彩的嘉年華，大家一起開開心心過暑假！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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