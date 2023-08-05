大石靜X宮藤官九郎　黃金編劇陣容如何組成？｜還是日本｜湯禎兆

回頭再看《我們離婚吧》，以宮九及大石靜的名氣而言，兩人合寫劇本可謂機會難逢——事實上，兩人的編劇生涯中，也甚少合寫經驗。更為甚者，一方面代表是兩代高手的對決／合作（大石靜形容宮九為「當代一」的編劇），另一方面合作形式竟然不是常見的各寫一集，而是以交換日記的方式，彼此完成後的場面，立即互送再由對方增刪潤飾，可見兩者對「合寫」的要求極高。

文：湯禎兆｜原題：大石靜的《我們離婚吧》



《我們離婚吧》劇照（Youtube預告截圖）

促成今次合作的推手，其實是日劇著名製作人磯山晶，她邀請宮九挑戰戀愛劇，但宮九擔心不擅長，於是穿針引線把大石靜加入團隊，成就現今的黃金編劇陣容。

以劇種而言，那的而且確有大石靜存在的動力，她是日劇中不倫劇的代表寫手之一，過去如《第二處女》（１０）叫好又叫座，鈴木京香與長谷川博己一段相隔十七年的姐弟不倫戀，當年足以令觀眾的眼球離不開熒幕。今次《我們離婚吧》兩段不倫關係，分涉不同層次——松坂桃李與織田梨沙乃現實利用型；仲里依紗及錦戶亮則是真愛追尋型。對照起來，前者似乎較合宮九風格，當中不少幽默反諷之言，也發揮得淋漓盡致（東海林把枕邊人的悄悄話：「女主持只有兩條途徑，不是脫衣就是去競選」，化為自己對記者的公開發言，委實是一絕）；後白的成人戀愛捉摸玩意，乃至把錦戶亮設定成不能人道卻更加色氣滿溢的反差，確屬高手所為。

把錦戶亮設定成不能人道卻更加色氣滿溢的反差，確屬高手所為。（《我們離婚吧》劇照）

今次的編劇新嘗試，的確是一合則兩利的選擇，背後最大的功臣應是磯山晶！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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