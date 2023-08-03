八月節目推介：女生真實寫照、轟動案件改編戲劇、韓國電影免費看

【舞台劇/韓國電影】夏日炎炎，若是受不了猛烈陽光，那麼不如發掘一下室內活動。除了最近話題度最高《芭比》、《奧本海默》以外，今個月有不少表演藝術、電影節目值得留意，譬如是敘述女生心聲的獨角戲、改編自台灣轟動無差別殺人官司舞台劇，甚至有機會免費看《孩子轉運站》、《上流寄生族》等得獎韓國電影。



《雖然是難過》海報

名稱：《雖然是難過》

編/導/演：林珍真

日期：4-5/8 8PM｜5 - 6/8 3PM



相信對於許多讀者來說，獨角戲都相對陌生，那麼最近上演這部《雖然是難過》便可以領大家入門。這部劇原名《11520》，於2016年首演，取材多位香港女生真實經歷。這次七年後再度上演，角色來了一次換血，但內核同樣真實。

大部分劇中角色基於林珍真朋友親身經歷，將生活中無法避免之創傷、無力、痛楚搬上檯面。在這部戲中，林珍真一人飾演艱難追逐夢想的演員、遭遇伴侶背叛的單親媽媽、面對失去之備孕女孩，甚至還演了一隻蟬，故事看似瑣碎卻也互相牽連，是一場單人群像戲。隨時轉換角色固然考驗演技，一個人面對觀眾亦需要強大控場能力。在某些情節中，林珍真甚至會和現場觀眾互動，可以說是讓劇場魅力放到最大。

《辯護人》海報（中英劇團）

名稱：《辯護人》

導演：張可堅 ｜編劇：郭永康

日期：18-19, 23-26/8/2023 8pm｜19-20, 26-27/8/2023 3pm



第二部要推介劇目同樣是二度公演，《辯護人》上年首演，隨即成為話題之作。劇目改編自台灣一宗轟動捷運無差別殺人事件，主犯王然當時成為台灣社會眾矢之的，然而其辯護律師陳哲豪則認為被告當時受到多種不公正對待，決意「非常上訴」捍衛殺人犯人權，更逆民意而行推動「修復式司法」，希望犯人、加害者家屬及受害者家屬以另一形式思考刑法本質。

比起犯人，劇情更聚焦辯護律師，當時原型人物在台灣飽受非議，不僅被人不斷人身攻擊，更被捲入桃色醜聞，面對非人壓力。當事件搬上舞台，我們更可以抽離看待案例本質，重新思考法律、道德、倫理等各方面問題。

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名稱：KOFIC 韓國電影展

日期：即日至9月16日

地點：駐香港韓國文化院 6樓 多媒體影音室



近年韓國電影佳作不斷，在各大頒獎典禮都不難看到它們身影，最近KOFIC 韓國電影展就有機會讓大家免費看著名韓影作品。不僅有奧斯卡得獎《上流寄生族》、亦有康城影展上映《孩子轉運站》、《獵戰》等。若是喜歡韓劇《那年，我們的夏天》的讀者，更是不能錯過主演金多美、崔宇植第一部合作作品《魔女首部曲：毀壞》，兩人在電影中所扮演角色和電視劇內性格、氣質完全不同，非常值得一看。相關電影將陸續開放報名，有興趣讀者可以留意官方資訊登記。