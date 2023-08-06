談烏克蘭第三大城市敖德薩　歸屬哪個國家其實沒那麼重要？｜王璞

聽聞烏克蘭第三大城敖德薩遭到俄羅斯的狂轟濫炸，我便想起不久前讀到的這本書，它的全名是《敖德薩：一座夢想之城的創造與死亡》（Odessa:Genius and Death in A City of Dreams )。這本書出版於2011年。那時敖德薩還是一個熱熱鬧鬧的旅遊勝地呢。它活得好好時就談論它的死亡，不吉利呀！

文：王璞｜原題：一座夢想之城



俄羅斯軍隊7月23日空襲烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa），造成1人死亡、19人受傷。烏方指俄軍攻擊摧毀當地最大東正教堂主顯聖容主教座堂（Transfiguration Cathedral）。圖為主顯聖容主教座堂受損情況。（Reuters）

其實書中并沒怎麼談到敖德薩的死亡，最後一章甚至名為「黎明」，講的是1991年之後烏克蘭治下的敖德薩。莫非那時候作者就預見到敖德薩今日的險境，提醒它好自為之。

說起來，敖德薩還真是俄羅斯一手創造出來的，1794年，葉卡捷琳娜大帝巨手一揮，這座黑海邊的城市便拔地而起。主事者是帝國大元帥兼女皇的情人波將金公爵。而第一任敖德薩市長卻是個法國人，法國公爵黎塞留。

《敖德薩：一座夢想之城的創造與死亡》（Odessa:Genius and Death in A City of Dreams )

讀過大仲馬歷史小說《三個火槍手》的人，對黎塞留這名字一定耳熟能詳，小說中最大的奸人就是法國首相黎塞留公爵，敖德薩首任市長就是其玄孫黎塞留五世。法國大革命中這位公爵逃到俄羅斯，效力於俄皇麾下，在俄土戰爭中為俄軍立下汗馬功勞。亞歷山大一世便將這座新建立的城市交他掌管。

黎塞留任市長的十一年間，敖德薩經歷了一場世紀大瘟疫。黎塞留對付瘟疫的措施至今仍為民主國家沿襲。他認為：信息公開是對付瘟疫的首選武器。他將城市劃分為若干區域，每日報告各區疫情，從而採取應對措施。他自己每日冒着染病風險出門巡查。在疫情最嚴重時，成堆的屍體只能就地火化處理，「有人看見，」一位旅行家回憶道，「黎塞留也拿起鎬頭挖掘墓坑。」

黎塞留五世（wiki commons）

盡管死亡人數幾達全城人口的十分之一，在黎塞留領導下，這座城市卻奇蹟般地很快在災難後站立，煥發出勃勃生機，比疫情前發展更迅猛。越來越多的人們知道，這座位於俄羅斯境內的城市，卻和俄羅斯䢛然不同，它是一座自由開放之城。「綠樹成蔭的漂亮廣場上來往穿梭着土耳其人、希臘人、俄國人、英國人、猶太人、亞美尼亞人、法國人、摩爾多瓦人、波蘭人、意大利人和德國人，」書中寫道，「他們大都穿着適合自己的服裝，講着不同的語言。」

1814年，聽到法國王政復闢的消息，黎塞留辭職回法國，行李只有一隻小皮箱，裡面裝着幾件換洗衣物。

黎塞留在法國去世六年時，敖德薩人給他在市中心建立了一座紀念雕像，這是敖德薩第一座公共雕像。（wiki commons）

敖德薩人熱愛他，黎塞留在法國去世六年時，敖德薩人給他在市中心建立了一座紀念雕像，這是敖德薩第一座公共雕像。如今你去敖德薩旅遊還會看到。

我想說的是，一座城市歸屬哪個國家，其實沒有那些政客們說的那麼重要，身為百姓，施政者的是否把人民當人看，才是最重要的。敖德薩如今的居民大多是說俄語的烏克蘭人，他們依然把葉卡捷琳娜大帝的輝煌時代看成自己的驕傲。這是否說明他們熱愛俄羅斯呢，才不。敖德薩在蘇聯內戰中的悲慘經歷，已經讓它跟俄羅斯越來越遠。

俄羅斯帝國女皇帝葉卡捷琳娜二世除了見到自己的分身外，還對「她」開槍。（網上圖片）

事實上，不僅首任敖德薩市長不是俄羅斯人，就連葉卡捷琳娜大帝本人也不是俄羅斯人。她是德國一個小公國的公主，十五歲時遠嫁到俄羅斯時，她連俄語都不會說，苦學了三年俄語，并從路德教改宗東正教之後，她才跟儲君彼得王子成婚。她後來發動政變殺死丈夫彼得三世，才成為俄羅斯女皇。換句話說，是德國人當上了俄國女皇，這就象奧地利人希特勒當上了德國元首一樣。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月20日，示威者在烏克蘭敖德薩的街道上舉起一面巨大的烏克蘭國旗遊行。（AP）

所以從另一角度看，烏克蘭如今要投入歐盟懷抱也有其理由。關鍵的問題在於，烏克蘭選擇的并非俄羅斯或者歐盟，他們選擇的是政治體制。試想，假如普京下台，俄羅斯變成民主國家，烏克蘭還這麼急着要加入歐盟嗎？

（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

