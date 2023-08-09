《陰目偵信》導演訪｜屬於這時代的靈異電影　ERROR奇幻探偵歷險

曾經靈異電影及鬼片在香港大行其道，但經過大陸合拍片年代的洗禮後，鬼片的產量大幅下降，不能在國內放映的題材，發展都會受到限制。《陰目偵信》是本地新導演鮮會選擇的商業題材，更請來一群當時得令的年青偶像擔綱演出，靈異元素外，更有一種久違了的暑假青春電影味道，散發熱鬧和活力的氣息。

文：金寶｜原題：屬於這時代的靈異電影 ERROR在香港的奇幻探偵歷險｜圖片來源：英皇電影



跟導演梁國輝訪問，稱呼他為「新導演」，他哈哈大笑表示汗顏，原來他加入電影工作已接近二十多年，導演這個確是崗位新的，但對於電影製作，已像是投入了大半輩子的事。

按部就班是一種天真？

梁國輝90年代末畢業於演藝學院，由場記開始加入電影工作，先後成為劉偉強、陳木勝、爾冬陞、周星馳等導演的副導，一直到17年才執導首部長片，可惜那部電影最後未能上畫。「所有從演藝學院畢業的，全都是想做導演的，哪有人會想做副導演！但是為了生計，那時也確信由低做起是正確的，因為可以了解每一個部門，前輩說由場記開始、接著做副導演、執行導演，最後就是導演了，我那時真的相信呀。」

《陰目偵信》導演梁國輝（圖片來源：英皇電影）

但是成為導演的路卻未必需要按部就班，梁國輝有段時間也感到迷失：「當我很投入在副導的工作上，就忘了自己的初心，那時會很想和一些大導演合作，而且做副導的收入也不錯。」現在想來，梁國輝說有心做導演的話，應盡早由編劇崗位入手，因為編劇能真正理解一部電影的靈魂，而副導演理解的是製作上的技術。

「由劇本開始才會知道，甚麼對一部作品才是最重要的，那是故事、主題情和情緒。」創作不怕遲到，梁國輝想通了後，17年從彭浩翔手上得到了執導的機會，再後來有了《陰目偵信》，同時也在籌備下一部作品。

《陰目偵信》海報（《陰目偵信》Facebook）

條條大路通羅馬，只是有時會以為在去羅馬的路上走了冤枉路，但每一站的經驗累積，也許是為了下一程作準備。「副導演和導演的工作，在思維模式上確是跳到了另一個領域，但廿多年的工作經驗，確是由很多大導演身上偷過師，不是重頭去理解拍電影這件事。」其次是和多個單位，包括演員、製作隊團、投資公司、老板等的溝通，以及釐清拍攝日程中最重要、需要最多資源的場口，完成多項拍攝上的決策。「現在不同廿年前，要拍攝到同一效果可以有很多方法，製作經驗令我知道哪些位可以『走盞』。」像今次的拍攝，有限的預算是永恒的難題，梁國輝在首天拍攝，便要在所有單位都未開始磨合的情況下，完成一天內拍完十八頁劇本的任務，如沒有過去的副導經驗作後盾，也未必可以順利過關。

原著描繪的奇幻香港世界

遇上《陰目偵信》的原著，是一件偶然的事，緣起於梁國輝在書店打書釘，發現這本以年青人為主角的原著小說充滿活力：「它有很多『惡攪』和無聊的笑話，有絕核的食字，將香港描繪成一個奇幻的世界，狗和刀會說話，鬼聚在一起打麻雀……這些都是很有香港味道的故事。小人物成就大事情，一群年青人在香港冒險歷奇，也充滿了活力。」於是梁國輝主動聯絡作者「三聯幫牟中三」(人稱「三哥」)，大膽提出想改編這個故事，再繼而大膽聯絡ViuTV邀約ERROR擔綱。「當時《ERROR自肥企劃》剛播出，他們很受歡迎，那時不是立刻就答應這件事。他們四個很有化學作用，也很符合故事角色的特質，有種「衰格」，但其實心地很善良，去到重要關頭會很團結。」

阿Dee飾演的小次郎加入陰目偵信，一起破解靈異謎團（圖片來源：英皇電影）

《陰目偵信》原著共有11冊，要將它轉化成一部100分鐘的電影，故事結構大為不同，梁國輝將小說形象化時有以下考量：「小說有很多表達主角內心世界的描寫，讀者緊隨的是人物，電影的話觀眾緊隨的是劇情，要在結構上做到很多的追看性。電影中的結局也為了形畫化而有所改動，加強力度和效果。」幸而原著作者三哥對小說改編電影需作的改動甚為理解，給予導演很大的自由度，亦沒有要求審批劇本。

至於鬼的呈現，今次梁國輝的堅持就是：不要特技化妝和吊威也。「雖然鬼片是港產片的傳統片種之一，但若我們仍用那些方法去呈現『鬼』的話，就沒了時代性，2023年拍的靈異電影，應該有不一樣的呈現，即使不是特別到大家從未見過的，也要能代表現在。今次的鬼是無形無相的，沒有眼耳口鼻，近十年觀眾的口味都受到荷里活的超級英雄電影影響，在哈里波特裡黑煙代表著壞人，今次我們也用煙去呈現鬼魂，散發著惡意，像細菌的感覺，有襲擊人的力量，被施法者控制。」

葛民輝飾演新一代「紙紮佬」，令人想起《異靈靈異2002》中的羅家英（圖片來源：英皇電影）

新世代演員的優質態度

《陰目偵信》中，ERROR及兩位美少女譚旻萱 (Mandy)及郭思 (Suey)自然成了亮點，梁國輝在起用ERROR上，希望能給刷新觀眾對他們的看法。「ERROR在綜藝領域很成功，為大家帶來很多歡樂，但在電影演出中，我想減低他們的綜藝感覺，讓觀眾看到他們能認真演戲，所以今次他們在戲中沒有太誇張的攪笑，讓他們演出少年偵探去查案，發揮演技。我希望的是故事先行，ERROR的幽默感和喜劇元素，是一種包裝和助力。」

結合探偵與靈異元素，再有當時得令的年青偶像助陣，《陰目偵信》進駐今年暑假大檔（圖片來源：英皇電影）

「ERROR四子都很特別，他們很勤力，圍讀的時候有很想法，會想怎樣做到最好，做很多功課，特別是193，他有一本筆記簿，裡面記下了很多重點怎樣處理角色，認真程度令人意外；保錡說他不是特別喜歡演戲，但今次拍完後也說很享受過程；肥仔的豐富演出經驗令他恰如其分，今次角色的特質是『暖男』，在最後有一場令人感動的戲；阿Dee和我分析他的角色，我們整合後達成了現在這個層次，怎樣由一個廢人，在遭到奇遇後，最終能突破自己。」一群年青的演員在現場氣氛熱鬧，玩得高興之餘，一喊埋位就進入拍攝狀態，梁國輝從中看到新一代演員的良好工作態度，亦對這些新演員寄予厚望。

濃縮了對電影的愛恨交纏

看《陰目偵信》，還有一點印象深刻的，就是當中埋下了很多港產片的經典元素，一看就能感受到導演對港產片的深厚感情。「確是有的，如裡面有些笑位、劍這個物件，都有過去港產片的特色，但我只是輕手放，因為不想這部戲變成一部緬懷過去的電影。靈幻電影是我很喜歡的題材，觀眾又要驚又要笑，我很想拍出那種氛圍。」

今次遇上「大麻煩」的「小人物」是由阿Dee飾演的廢青小次郎（圖片來源：英皇電影）

「飲港產片奶」大的梁國輝，入行的時代正值VCD侵襲電影圈，大家都覺得電影不行了，接著目睹中港合拍片年代的起落，廿多年間看著香港電影的急速變化，

在《陰目偵信》上畫前剛好為自己的電影生涯來個小總結：「由中一開始我就想做電影工作，演藝畢業後加入了電影圈，感覺是被被電影纏繞了好多年，對電影又愛又恨，情感複雜：它給你帶來很多，我也將人生最多的時光都給了電影，在差不多和它一起三十多年後，有些人會說這是我對電影的泥足深陷，不能自拔，事實是和電影接觸愈久，你以為和它很親密，但其實自己知道的只是皮毛，很多東西都不是太了解。」