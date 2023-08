中國留學生社會主義標語覆蓋倫敦塗鴉牆　惹民眾線上線下二創回應

【塗鴉/倫敦/留學生/Bricklane】早前中國留學生團體在倫敦塗鴉聖地紅磚巷(Brick Lane)以社會主義核心價值觀標語「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」覆蓋整面塗鴉牆一事在網絡不斷發酵,於小紅書、Twitter等國內外不同社交網絡均引起軒然大波。不少網民爭論是否應將此視為藝術,或是應視其作政治宣傳,更有網民挖出主創「yique一鵲」私德黑點廣作討論。



一鵲昨日(7日)於Instagram發表聲明,指自己並無政治立場,更稱自己受到網絡暴力以及香港團體人身威脅,望向網友尋求協助。不少群眾以創作回應事件,不少人直接往塗鴉牆添上新塗鴉,亦有人就此主題進行二創。

據社交媒體消息指,一鵲一行人於8月5日半夜前往倫敦著名塗鴉地點紅磚巷將整面牆塗上白色,再填上「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24字標語,完全覆蓋牆面已有塗鴉,引起網民激烈討論。

消息一出後,不少群眾前往該地打卡,更不少人就標語內容直接回應。有人在牆上添上「無」以及「404 not found」字眼、有人引用《動物農莊》句子「Some are more equal than others」、亦有人在牆上掛上口罩。

根據Twitter帳號「李老師不是你老師」貼文指,當地市政府已在7日早晨派人重新塗漆,但不久後就有人在牆上寫上新內容,不少為中文回應。

亦有網民通過將白色塗層刮走,露出原本街頭藝術圖案作為其藝術創作,認為白牆如同審核制度,望透過此舉抗議。

不少網民對於一鵲等人覆蓋悼念已故藝術家Myartis Frank之塗鴉作品表達不滿,有團體就表示將聯繫原藝術家,希望籍眾籌支持修復,並同時在其中一面白牆作簡筆畫創作。

除了線下塗鴉回應,有人則就此事進行線上二次創作。有微博網民「改圖」,編輯相關圖片寫上其他標語如「不傳謠 不信謠 不造謠 倫敦不是法外之地」、「家鄉建設你不在 千里投毒你最快」以及將原24字全部轉為星號的「** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **」等,亦有藝術家選擇以插畫回應事件。

事實上,類似事件曾在捷克布拉格發生。2019年有中國網民前往當地景點連儂牆,以紅色噴漆寫上巨大「70」,並用金色油漆描邊以慶祝國慶,事後在微博發文標記央視、新華社等帳號,引起網民熱議。圖片流傳網絡後不久,即有人在「70」字眼上覆蓋John Lennon 《Imagine》歌詞等其他塗鴉作回應。